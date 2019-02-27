Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия КиселеваГазета.Ru вчера в 11:22
В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева. Гражданина ФРГ обвиняют в подготовке "серьезного преступления против украинского государства". По данным следствия, в 2014 году он прошел военную подготовку и отправился в Донбасс.
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Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом
Обновлено в 07:42
Политика
Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины во время визита в Запорожье.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Спорт
Российские лыжницы завоевали медаль в эстафете на чемпионате мира
Российские лыжницы завоевали бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира. Трансляция велась на сайте телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 08:08
Футбол
Комиссия по допуску футбольных полей осмотрела газон арены «Динамо»
Комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей посетила в четверг арену московского "Динамо", сообщил РИА Новости председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Российское судно врезалось в мост в Южной Корее
Российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в автомобильный мост у берегов города Пусан в Южной Корее.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
Обновлено в 07:57
Культура
Умерла актриса сериалов «Нашествие» и «Менталист» Лиза Шеридан
Актриса сериалов «Нашествие» и «Менталист» Лиза Шеридан скончалась на 45-м году жизни.
Обновлено в 08:19
Политика
Путину показали новый пистолет и многозарядный шокер
Обновлено в 07:47
Музыка
Украина откажется от «Евровидения-2020» в случае победы Лазарева
Украина не станет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», если в этом году победу одержит участник от России — певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 04:20
Политика
Майора Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины
По данным ведомства, осужденные собирали сведения о деятельности Черноморского флота, представляющие гостайну, и передавали спецслужбам Украины.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok под арестом
Мосгорсуд признал законным арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты фигуранта.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы
Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Магистральный газопровод взорвался и загорелся в Рязанской области
Магистральный газопровод взорвался и загорелся в четверг днем в районе села Троицкое Сараевского района Рязанской области, сообщает Главное управление МЧС по области.
Обновлено в 08:25
Экономика
Арбитраж потребовал от Украины выплатить «Татнефти» $144 млн
Арбитражный суд Ставропольского края в четверг постановил привести в исполнение решение Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти" о взыскании с Украины $144 млн по делу о потере активов российской компании, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.
Обновлено в 07:50
Финансы
Сбербанк снова ухудшил прогноз по росту рубля
Сбербанк продолжает ухудшать прогнозы по курсу рубля на текущий год — до 68,5 руб./$ с 65 руб./$.
Обновлено в 05:31
Авто
УАЗ выпустил эксклюзивную версию УАЗ «Патриот» Life Style
Ульяновский автозавод начал серийное производство внедорожника УАЗ «Патриот» в специальной версии Life Style c ярко-зеленым цветом кузова, эксклюзивными деталями интерьера и особым набором опций.
Обновлено в 06:43
Общество
В Госдуму внесен законопроект об «ипотечных каникулах»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента первый законопроект во исполнение президентского Послания Федеральному собранию.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Во Внуково задержали рейс «Победы» из-за выбежавшей на ВПП собаки
Собака в среду выбежала на взлетно-посадочную полосу "Внуково" и задержала вылет самолета "Победы", сообщили РИА Новости представители авиакомпании и аэропорта.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Лыжникам, задержанным на ЧМ из-за допинга, грозит до трех лет тюрьмы
Представитель прокуратуры Инсбрука Хансйорг Майр сообщил, что пяти спортсменам грозит до трех лет лишения свободы, если обвинения в совершении спортивного мошенничества будут доказаны.
Обновлено в 08:12
Экономика
ГСС поставит шесть самолетов SSJ100 в Таиланд
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подписало контракт на поставку шести самолетов Sukhoi Superjet 100 в Таиланд общей каталожной стоимостью порядка 300 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:51
Политика
На Украине отказались от идеи продать судно «Норд» на торгах
Российское судно «Норд» украинские пограничники задержали в Азовском море в марте 2018 года.
Обновлено в 03:08
Политика
Конгрессмены США потребовали раскрыть доходы Путина
Члены Палаты представителей США разработали и внесли в Конгресс проект закона, который предписывает американским спецслужбам провести сбор данных о доходах и имуществе российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 02:33
Политика
В Киеве начался митинг сторонников импичмента Порошенко
Протестная акция началась в Киеве, ее участники собрались у Верховной рады и требуют импичмента президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:11
Политика
В ГИБДД заявили о готовности к переходу на электронные права
В ГИБДД заявили о готовности уже в 202о году перейти на электронные водительские права.
Обновлено в 05:38
Политика
Трамп застрял во Вьетнаме из-за ЧП с трапом
Обновлено в 05:16
Политика
Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Путин заявил о создании рабочей группы по выводу войск из Сирии
По итогам состоявшихся накануне переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент РФ Владимир Путин заявил об идее создания российско-израильской рабочей группы, которая займется вопросами вывода иностранных войск с территории Сирии, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:30
Экономика
Эксперты прогнозируют рост цен в России на молоко, гречку и хлеб
Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозируют в 2019 году 15-процентный рост цен на натуральное молоко.
Обновлено в 01:03
Политика
Сербская церковь отказалась признавать новую церковь Украины
Сербская православная церковь (СПЦ) не признает новую Православную церковь (ПЦУ) Украины.
Обновлено в 04:58