Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия КиселеваГазета.Ru вчера в 11:22
В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева. Гражданина ФРГ обвиняют в подготовке "серьезного преступления против украинского государства". По данным следствия, в 2014 году он прошел военную подготовку и отправился в Донбасс.
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Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
Обновлено в 07:57
Происшествия
Семь лыжников попали под лавину в КЧР
Один горнолыжник погиб и один госпитализирован в результате схода лавины в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще пятерых ищут спасатели.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом
Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Происшествия
У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей
У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.
Обновлено в 09:52
Общество
Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфами
Тверской вагоностроительный завод построил для РДЖ новые одноэтажные вагоны-купе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Трансмашхолдинг», куда входит предприятие-изготовитель.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Самаре директора кладбища уволили после скандала с гробом
В Самаре директора Центрального кладбища уволили после того, как жительница области привезла к зданию областного правительства гроб с телом бывшего мужа.
Обновлено в 09:22
Финансы
Греф прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Суд до 24 апреля арестовал еще одного фигуранта «дела Арашуковых»
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и отправил в СИЗО до 24 апреля очередного фигуранта дела о создании преступного сообщества и хищении газа у ПАО "Газпром" на 30 млрд рублей - заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:17
Политика
Генпрокурор Израиля намерен предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерении предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху во взяточничестве и мошенничестве.
Обновлено в 11:31
Политика
Минздрав подтвердил эхинококкоз у 49 ульяновских суворовцев
«По состоянию на 20 февраля 2019 г. по результатам обследования воспитанников, направленных в УГСВУ на обследование, диагноз «Эхинококкоз» установлен в 49 случаях», — написано в ответе Минздрава за подписью Краевого.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
В Совбезе ООН впервые выступит новый спецпосланник генсека по Сирии
Новый спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен впервые выступит в Совете Безопасности 28 февраля в 18:00 мск, сообщает 27 февраля пресс-служба офиса ООН в Женеве.
Обновлено вчера в 14:51
Энергетика
«Нафтогаз» начал процесс взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге
«Остальные [средства] взимаем через процесс принудительного исполнения [решения Стокгольмского суда] в нескольких юрисдикциях — Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге», — заявили в «Нафтогазе».
Обновлено в 09:48
Происшествия
Молодой человек зажег файер в зале Басманного суда в Москве
В зале заседаний Басманного суда Москвы один из слушателей сразу после оглашения постановления о продлении меры пресечения обвиняемым по делу "Черного блока" зажег файер, здание было задымлено, молодого человека задержали приставы, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Обновлено в 11:00
Космос
Сотрудников РКЦ «Прогресс» проверят у психиатра
Согласно материалам портала, психиатрическое освидетельствование пройдут работники, "осуществляющие деятельность, связанную с источниками повышенной опасности, а также работающие в условиях повышенной опасности" и работники, чья работа "связана со сведениями, составляющими государственную тайну".
Обновлено в 09:02
Общество
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Facebook
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Facebook, так как компания не предоставила информацию о размещении на территории России серверов с данными россиян - пользователей этой соцсети.
Обновлено в 10:28
Футбол
«Динамо» не сыграет со «Спартаком» в матче РПЛ на новой арене
Обновлено в 06:08
Экономика
Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Политика
«Правый сектор» намерен сорвать концерты Жванецкого в Киеве и Одессе
Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о планах сорвать запланированные концерты артиста Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе.
Обновлено в 10:40
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров
Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
Обновлено в 08:34
Экономика
Кудрин: производительность труда в РФ осталась в 80-х
Производительность труда в современной России соответствует уровню 80-х годов прошлого века в странах «Большой семёрки».
Обновлено в 09:20
Происшествия
На Украине сообщили о подрыве авто Турчинова
Обновлено в 10:50
Общество
Матвиенко предложила сделать платным обучение на юристов и экономистов
«Возможно, стоит задуматься над тем, чтобы перевести обучение этим профессиям на платную основу», — говорится в обращении Матвиенко.
Обновлено в 11:06
Финансы
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Обновлено в 05:31
Политика
Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
Обновлено вчера в 16:38