Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия КиселеваГазета.Ru вчера в 11:22
В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева. Гражданина ФРГ обвиняют в подготовке "серьезного преступления против украинского государства". По данным следствия, в 2014 году он прошел военную подготовку и отправился в Донбасс.
Читать в источнике
Оценить242
с чего всё началось
Суд в Мюнхене приговорил племянника телеведущего Дмитрия Киселева к двум годам и трем месяцам заключения
В Германии племянника телеведущего Дмитрия Киселева, Сергея Киселева, приговорили 28 февраля к двум годам и трем месяцам заключения за подготовку к участию в боевых действиях на востоке Украины. Об этом сообщает корреспондент RTVI в Мюнхене из зала суда.Телеканал RTVI04:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Происшествия
Семь лыжников попали под лавину в КЧР
Один горнолыжник погиб и один госпитализирован в результате схода лавины в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще пятерых ищут спасатели.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
Обновлено в 07:57
Происшествия
У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей
У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом
Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Южной Корее российский сухогруз врезался в мост
Ходящий под российским флагом сухогруз Seagrand врезался в мост в южнокорейском порту Пусан.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Самаре уволили директора кладбища
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Рязанской области произошел взрыв газопровода
Обновлено в 09:04
Политика
Оппозиционер Мария Баронова стала шеф-редактором RT
Баронова займется благотворительным проектом «Дальше действовать будем мы» (ДДБМ), который развивается в соцсетях и мессенджерах, сообщили на телеканале изданию РБК.
Обновлено в 08:29
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о начале взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге
"Нафтогаз" начал процесс взыскания активов "Газпрома" в Люксембурге, сообщается на странице компании в Facebook.
Обновлено в 09:25
Политика
Украинские радикалы хотят сорвать концерты Жванецкого
Радикально настроенные украинцы угрожают сорвать мартовские юбилейные концерты Михаила Жванецкого в Незалежной.
Обновлено в 09:51
Политика
Начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу назначен Роман Плугин
Обновлено в 09:36
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров
Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
Обновлено в 08:34
Спорт
Лыжницы России взяли бронзу в эстафете на чемпионате мира
Обновлено в 08:03
Экономика
Кудрин: производительность труда в РФ осталась в 80-х
Производительность труда в современной России соответствует уровню 80-х годов прошлого века в странах «Большой семёрки».
Обновлено в 09:20
Музыка
Украина откажется от «Евровидения-2020» в случае победы Лазарева
Украина не станет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», если в этом году победу одержит участник от России — певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 04:20
Общество
Роскомнадзор составил протокол о правонарушении в отношении Facebook
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Facebook в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.
Обновлено в 09:59
Политика
Журналисты обвинили СБУ в кибератаках из-за статей о Порошенко
На Украине сотрудники «СТРАНА.ua» обвинили Службу безопасности (СБУ) в организации кибератак на сайт издания.
Обновлено в 09:52
Общество
В Госдуму внесен законопроект об «ипотечных каникулах»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента первый законопроект во исполнение президентского Послания Федеральному собранию.
Обновлено в 05:48
Экономика
Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Наука
Телевизор делает стариков глупыми и забывчивыми
Пожилые люди, которые проводят у телеэкрана больше трёх часов в день, быстрее теряют остроту ума и памяти, чем те, кто к телевизору равнодушен.
Обновлено в 09:57
Политика
Военкомат подтвердил: Глава Хакасии уклонялся от военной службы
Глава Хакассии и член КПРФ Валентин Коновалов действительно уклонялся от воинского призыва.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Швеции задержали второго «российского шпиона» за два дня
В шведском Стокгольме задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Обновлено в 07:52
Финансы
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 68,5 рубля за доллар, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 03:35
Политика
Путин призвал МВД «не накручивать статистику» по делам об экстремизме
"Нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, реальная опасность и не накручивать статистику за счёт дел, для которых нет веских оснований", - подчеркнул глава государства.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok под арестом
Мосгорсуд признал законным арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты фигуранта.
Обновлено в 06:41
Финансы
Годовая прибыль Сбербанка выросла на 11,1%
В 2017 году прибыль составила 748,7 млрд руб.
Обновлено в 03:09