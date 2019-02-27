Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия КиселеваГазета.Ru вчера в 11:22
В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева. Гражданина ФРГ обвиняют в подготовке "серьезного преступления против украинского государства". По данным следствия, в 2014 году он прошел военную подготовку и отправился в Донбасс.
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Хоккей
«Спартак» обыграл СКА и во втором матче серии плей-офф КХЛ
Обновлено в 14:15
Энергетика
«Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» почти на $200 млн
Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража увеличился почти на $200 млн, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено в 13:33
Кино
Умер композитор Андре Превин, завоевавший четыре «Оскара»
В США на 90-ом году жизни скончался американский композитор Андре Превин. О его смерти пишет New York Times.
Обновлено в 14:30
Политика
Генпрокурор Израиля решил предъявить обвинения Нетаньяху
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерениях предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам, пишет The Jerusalem Post.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом
Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Культура
Агутин пожаловался, что не получил звание народного артиста к юбилею
Ранее в интервью газете "Известия" министр культуры Владимир Мединский заявил, что звание "Народный артист" не должно присуждаться десятками и сотнями, оптимально присуждать не более пяти званий в год.
Обновлено в 12:57
Футбол
Кокорину могут изменить меру пресечения из-за обострения травмы
Мера пресечения содержащемуся в СИЗО нападающему футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину должна быть изменена в случае подтверждения медиками ухудшения состояния его здоровья.
Обновлено в 10:50
Политика
Луценко: оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России
Оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России, заявил украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Директора кладбища в Самаре уволили после инцидента с гробом
Директора кладбища в Самаре уволили, после того как не сумевшая похоронить бывшего мужа женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства области.
Обновлено в 10:16
Политика
В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен Ына
По итогам первого дня Трамп заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, который США могут помочь реализовать.
Обновлено в 12:55
Экономика
Кудрин назвал россиян отсталыми
Россия сильно отстала от стран «Большой семерки» по уровню производительности труда, заявил глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 11:40
Космос
Космические огнетушители впервые в истории протестированы на МКС
Российский космонавт Олег Кононенко провел тестирование огнетушителей на Международной космической станции, это произошло впервые, сообщает "Роскосмос".
Обновлено в 12:36
Политика
Раскрыта позиция США по новому походу украинских кораблей в Керченский пролив
США отказались обещать президенту Украины Петру Порошенко поддержку в случае нового похода кораблей Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины в Керченский пролив.
Обновлено в 12:45
Экономика
Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В столице Сомали прогремел мощный взрыв
Обновлено в 14:10
Происшествия
Семь лыжников попали под лавину в КЧР
Один горнолыжник погиб и один госпитализирован в результате схода лавины в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще пятерых ищут спасатели.
Обновлено в 09:18
Происшествия
У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей
Обновлено в 09:52
Политика
Майора Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил майора Черноморского флота и его сожительницу к десяти и девяти годам колонии за шпионаж в пользу Украины, сообщили в ФСБ.
Обновлено в 07:59
Политика
Россия заявила в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма
На заседании постоянного совета ОБСЕ Балакин отметил, что все, кто говорит об "аннексии", необходимости "затолкать" Крым назад на Украину, проявляют крайнюю степень неуважения к народу полуострова, который является носителем суверенитета на данной территории.
Обновлено в 12:09
Происшествия
На Украине сообщили о подрыве авто Турчинова
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Москве избили работавшего в правительстве генерала Бриндикова
Бриндиков первоначально дал отпор противнику, но тому на помощь подоспел приятель — работавшего в правительстве и оборонном комплексе чиновника избивали уже в его же машине.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
На авианосце «Адмирал Кузнецов» сменили командира
На флагманском корабле ВМФ России — тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" — сменили командира, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
Обновлено в 12:27
Авто
ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров
Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Москве полиция приехала на вечеринку Boiler Room
Обновлено в 14:07
Общество
Родители заболевших дизентерией детей подали иск к компании Пригожина
Родители детей, заболевших дизентерией в детских садах Москвы в декабре 2018 года, подали коллективный иск в Мещанский районный суд столицы к московским властям и компании Евгения Пригожина «Конкорд», поставляющей питание в дошкольные учреждения.
Обновлено в 11:40