Авто
В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 VisionКомсомольская правда 06:55
Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника. Таким образом новинку отечественного автопрома прокомментировал немецкий журнал Stern.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
«Если концерну удастся сохранить беспощадную к конкурентам стоимость «Нивы» примерно на том же уровне, модель 4x4 Vision может добиться успеха в Европе», — констатирует автор Stern.Известиявчера в 23:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Журнал Stern перечислил возможности «тактического» преемника «Нивы»
Политическая Экспертизавчера в 03:30
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Хоккей
«СКА» и «ЦСКА» откроют полуфинальные серии Кубка Гагарина
Обновлено в 04:32
Космос
На Марсе обнаружили исправный звездолет пришельцев, готовый к старту
Автор находки считает, что в одном из кратеров Марса притаился звездолет пришельцев.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Футбол
Солари не ожидал увольнения с поста наставника «Реала»
Рамос: "Марадона находится на расстоянии световых лет от Месси" После увольнения Солари новым главным тренером "Реала" стал Зинедин Зидан, аргентинец же находится в отпуске, при этом руководство "сливочных" намерено сохранить его в структуре клуба.
Обновлено в 07:29
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
СК возбудил дело по факту обстрела населения в Донбассе
«По данным фактам Главным следственным управлением возбуждены уголовные дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны"», - указала Петренко.
Обновлено в 05:24
Транспорт
ГИБДД определилась с выдачей госномеров
Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.
Обновлено вчера в 23:08
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Политика
Президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля и посетит церемонию открытия отреставрированного исторического здания посольства, сообщила пресс-служба главы республики.
Обновлено в 06:52
Политика
Эрдоган назвал США виновниками экономического кризиса в Турции
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что экономический кризис прошлого года в стране был спровоцирован западными странами, в первую очередь США.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента
Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Анжи» поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе из-за экономии
Расстояние от Ростова до Краснодара составляет около 300 километров. "Анжи" на автобусе придётся добираться более трёх часов.
Обновлено в 06:44
Кино
Игги Поп и Том Уэйтс присоединятся к зомби Джима Джармуша
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Истребители США F-35 признали непригодными для войны
Обновлено в 05:01
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Музыка
Умер фронтмен групп Beat и General Public Ранкин Роджер
Фронтмен музыкальных групп Beat и General Public Ранкин Роджер скончался 26 марта в возрасте 56 лет.
Обновлено вчера в 12:38
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Авто
Kia представила два новых кроссовера
Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
Обновлено в 05:20
Политика
МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз
Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Общество
Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым
Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54
Теннис
Халеп вышла в полуфинал Miami Open, обыграв Ван Цян
Обновлено в 00:35
Происшествия
Волгоградец осужден за убийство котенка на глазах детей
Обновлено в 07:41
Политика
Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Происшествия
За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей
Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14