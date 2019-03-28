Авто

В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 VisionКомсомольская правда 06:55

Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника. Таким образом новинку отечественного автопрома прокомментировал немецкий журнал Stern.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Если концерну удастся сохранить беспощадную к конкурентам стоимость «Нивы» примерно на том же уровне, модель 4x4 Vision может добиться успеха в Европе», — констатирует автор Stern
.
Известиявчера в 23:59

Подробнее о событии

Эксперт оценил шансы преемника «Нивы» снискать популярность в Европе

ФАН05:57

Немецкие СМИ предсказали успех внедорожника Lada 4x4 Vision

РЕН ТВвчера в 21:57

Stern (Германия): «Лада» показала «тактического» преемника «Нивы» (Stern)

ИноСМИ26 марта в 17:26

Немцы рассуждают о новом поколении Лады 4x4 — есть ли у модели шансы в Европе?

За рулемвчера в 09:45

В Германии рассказали о достоинствах преемника легендарной «Нивы»

ПолитРоссиявчера в 04:46

Журнал Stern перечислил возможности «тактического» преемника «Нивы»

Политическая Экспертизавчера в 03:30

Немецкие СМИ оценили преемника «Нивы»

РИА Новостивчера в 20:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Хоккей

«СКА» и «ЦСКА» откроют полуфинальные серии Кубка Гагарина

Обновлено в 04:32
Происшествия

В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами

Обновлено в 07:10
Происшествия

Экс-полицейский подал в суд на ТНТ из-за сцены секса с пистолетом

Обновлено в 06:46
Космос

На Марсе обнаружили исправный звездолет пришельцев, готовый к старту

Автор находки считает, что в одном из кратеров Марса притаился звездолет пришельцев.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Футбол

Солари не ожидал увольнения с поста наставника «Реала»

Рамос: "Марадона находится на расстоянии световых лет от Месси" После увольнения Солари новым главным тренером "Реала" стал Зинедин Зидан, аргентинец же находится в отпуске, при этом руководство "сливочных" намерено сохранить его в структуре клуба.
Обновлено в 07:29
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России

В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

СК возбудил дело по факту обстрела населения в Донбассе

«По данным фактам Главным следственным управлением возбуждены уголовные дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны"», - указала Петренко.
Обновлено в 05:24
Транспорт

ГИБДД определилась с выдачей госномеров

Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года

Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Политика

Президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля и посетит церемонию открытия отреставрированного исторического здания посольства, сообщила пресс-служба главы республики.
Обновлено в 06:52
Политика

Эрдоган назвал США виновниками экономического кризиса в Турции

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что экономический кризис прошлого года в стране был спровоцирован западными странами, в первую очередь США.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Футбол

«Анжи» поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе из-за экономии

Расстояние от Ростова до Краснодара составляет около 300 километров. "Анжи" на автобусе придётся добираться более трёх часов.
Обновлено в 06:44
Кино

Игги Поп и Том Уэйтс присоединятся к зомби Джима Джармуша

Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Истребители США F-35 признали непригодными для войны

Обновлено в 05:01
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Музыка

Умер фронтмен групп Beat и General Public Ранкин Роджер

Фронтмен музыкальных групп Beat и General Public Ранкин Роджер скончался 26 марта в возрасте 56 лет.
Обновлено вчера в 12:38
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Культура

Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова

Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Авто

Kia представила два новых кроссовера

Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
Обновлено в 05:20
Политика

МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз

Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Общество

Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым

Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54
Теннис

Халеп вышла в полуфинал Miami Open, обыграв Ван Цян

Обновлено в 00:35
Происшествия

Волгоградец осужден за убийство котенка на глазах детей

Обновлено в 07:41
Политика

Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Происшествия

За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей

Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное