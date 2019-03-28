В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 VisionКомсомольская правда 06:55

с чего всё началось

Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника. Таким образом новинку отечественного автопрома прокомментировал немецкий журнал Stern.

Космос На Марсе обнаружили исправный звездолет пришельцев, готовый к старту Автор находки считает, что в одном из кратеров Марса притаился звездолет пришельцев.

Политика Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.

Футбол Солари не ожидал увольнения с поста наставника «Реала» Рамос: "Марадона находится на расстоянии световых лет от Месси" После увольнения Солари новым главным тренером "Реала" стал Зинедин Зидан, аргентинец же находится в отпуске, при этом руководство "сливочных" намерено сохранить его в структуре клуба.

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.

Армия и оружие СК возбудил дело по факту обстрела населения в Донбассе «По данным фактам Главным следственным управлением возбуждены уголовные дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны"», - указала Петренко.

Транспорт ГИБДД определилась с выдачей госномеров Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.

Транспорт Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.

Политика Президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля и посетит церемонию открытия отреставрированного исторического здания посольства, сообщила пресс-служба главы республики.

Политика Эрдоган назвал США виновниками экономического кризиса в Турции Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что экономический кризис прошлого года в стране был спровоцирован западными странами, в первую очередь США.

Происшествия В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.

Футбол «Анжи» поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе из-за экономии Расстояние от Ростова до Краснодара составляет около 300 километров. "Анжи" на автобусе придётся добираться более трёх часов.

Политика Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.

Музыка Умер фронтмен групп Beat и General Public Ранкин Роджер Фронтмен музыкальных групп Beat и General Public Ранкин Роджер скончался 26 марта в возрасте 56 лет.

Экономика Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.

Культура Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.

Авто Kia представила два новых кроссовера Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.

Общество Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.

Политика Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация» Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.