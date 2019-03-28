В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 VisionКомсомольская правда 06:55

с чего всё началось

Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника. Таким образом новинку отечественного автопрома прокомментировал немецкий журнал Stern.

Энергетика Глава «Газпром нефти» раскритиковал план по лицензированию экспорта «Газпром нефть» выступает против предложения вице-премьера Дмитрия Козака ввести лицензирование экспорта нефтепродуктов, чтобы стабилизировать цены на топливо.

Происшествия Тлеющее кресло напугало пассажирку российского самолета В самолете российской авиакомпании Red Wings начало тлеть кресло после вылета из аэропорта Екатеринбурга.

Политика В Госдуме рассказали об основных направлениях работы с госзакупками Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков рассказал об основных направлениях работы по совершенствованию законодательства о госзакупках, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Происшествия Избивший учительницу депутат-«патриот» стал фигурантом уголовного дела По факту избиения учительницы в школе города Ардон (Северная Осетия) 28-летним бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Наука Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.

Политика Соратников Порошенко заподозрили в отмывании миллиардов гривен Генеральная прокуратура Украины завершила расследование в отношении украинского олигарха Сергея Курченко, на основании чего сразу нескольким соратникам президента страны Петра Порошенко были вынесены официальные подозрения в отмывании миллиардов гривен.

Энергетика Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.

Здоровье Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.

Политика Отсутствие Дворковича в России объяснили командировкой Бывший вице-премьер РФ и сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.

Политика В Кремле объяснили присутствие военных РФ в Венесуэле Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством данного государства.

Политика Путину доложили о задержании экс-полпреда Виктора Ишаева Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о задержании бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева, которого обвиняют в хищении денег у «Роснефти», сообщает корреспондент РБК.

Авто Aurus выпустит гоночный автомобиль Загадочное тизерное видео, раскрывающее часть кузова спортивного болида, появилось на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

Политика МИД РФ оценил идею въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала затруднительной реализацию идеи о предоставлении россиянам права посещать Турцию по внутренним паспортам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Футбол Филиппов покинул пост главного тренера гандбольного клуба «Спартак» Московский гандбольный клуб "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Василием Филипповым.

Авто Появились новые комплектации Chevrolet Niva Судя по всему, комплектация GLC Multimedia оборудована весьма древней системой мультимедиа, надбавка за которую составляет 11 тыс. руб. Стоит отметить, что на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ уже неоднократно пытались провести модернизацию устаревшего внедорожника, который требует не косметических изменений, а выход полноценного нового поколения.

Футбол Бердыев: надеемся на положительное решение CAS по «Рубину» Главный тренер футбольного "Рубина" Курбан Бердыев сказал, что в клубе ждут положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по итогам рассмотрения апелляции казанской команды на ее отстранение от участия в еврокубках.

Хоккей Илья Воробьев: в серии с ЦСКА все решат детали Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьев рассказал, что ждет от полуфинальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА.

Общество В Калининграде прекратили установку домовых после жалоб РПЦ В Калининграде из-за жалоб РПЦ остановлен проект установки минискульптур домовых (хомлинов).

Происшествия Силовики проводят обыски в четырех офисах Пенсионного фонда Дагестана Следственные мероприятия проходят сразу в четырёх офисах отделения Пенсионного фонда России по Дагестану: центральном и трёх районных управлениях города Махачкалы.

Общество Силовики взялись за VPN-сервисы в России Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Спорт IAAF одобрила заявки пяти россиян на получение нейтрального статуса Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки пяти россиян на получение нейтрального статуса.

Кино Создатели фильма «Братство» обратились за прокатным удостоверением Создатели картины "Братство" режиссера Павла Лунгина обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения, решение будет принято в течение двух недель, сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Авто Новый Ford Kuga: первое изображение В основу нового Ford Kuga ляжет глобальная платформа C2, впервые «опробованная» на «Фокусе» четвертного поколения.