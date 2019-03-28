В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 VisionКомсомольская правда 06:55

с чего всё началось

Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника. Таким образом новинку отечественного автопрома прокомментировал немецкий журнал Stern.

Культура «Копия» картины Боттичелли оказалась оригиналом Британские реставраторы определили, что ранее считавшаяся репликой картина мастера живописи второй половины XV века Сандро Боттичелли "Мадонна с гранатом" была написана в мастерской художника во Флоренции.

Происшествия Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах Пассажир воспользовался зажигалкой в самолете авиакомпании Red Wings, что привело к тлению кресла, компания хочет обратиться в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолета, сообщила РИА Новости в четверг представитель компании.

Авто Кроссоверы Yema Bojun и EC60 вышли на китайский рынок Китайская автомобилестроительная компания Yema запустила на домашнем рынке продажи кроссоверов Bojun и EC60.

Шоу-бизнес Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.

Шоу-бизнес 37-летняя Анна Курникова в бикини устроила танцы на столе 37-летняя спортсменка продемонстрировала подписчикам, в какой идеальной форме она находится через год после родов.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».

Происшествия В «Роснефти» прокомментировали дело Ишаева Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, ставший фигурантом дела о хищениях в «Роснефти», уже год не работает в компании.

Космос NASA попросило Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.

Культура Путин посетил музей Айтматова в Бишкеке Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков посетили дом-музей советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке.

Шоу-бизнес Ирина Агибалова похудела на 21 килограмм за 3,5 месяца Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.

Происшествия «Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова 18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.

Энергетика «Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза» Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».

Футбол Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии» Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».

Политика Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.

Политика Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.

Политика ЦИК окончательно оставил Грудинина без мандата депутата Госдумы Центризбирком передал мандат депутата Госдумы скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова Петру Медведеву.