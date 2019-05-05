Политика
В Германии Россию признали сверхдержавойРоссийская газета 09:23
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой. Теперь Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу.
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Происшествия
В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показалась в бикини после лечения
В конце апреля Бритни Спирс завершила 30-дневный курс лечения в клинике.
Обновлено в 01:14
Футбол
Бийол: «Игроки ЦСКА хотели бы испортить праздник „Зениту“ и выиграть»
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол подвел итог матча РПЛ с московским «Динамо» (2:2).
Обновлено в 12:17
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Политика
Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Футбол
Годин может стать самым высокооплачиваемым игроком «Интера»
Сообщается, что Годин уже подыскивает дом в Милане.
Обновлено в 07:47
Футбол
МЮ потерял шансы на выход в Лигу чемпионов
Английский «Манчестер Юнайтед» потерял математические шансы на завоевание путёвки в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли
Тела детей обнаружил в яме дедушка девочки. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Обновлено в 03:49
Кино
Энтузиаст воспроизвёл трейлер грядущих «Звёздных войн» в 16-битной графике
Повальная мода на ностальгию, пиксельную графику и нарочитое устаревание современных проектов продолжается и крепнет.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии
На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
Культура
Ержан Максим примет участие в британском вокальном шоу
Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Часть дороги обрушилась в Ханты-Мансийском автономном округе
Часть дорожного полотна разрушилась на 710-м км трассы Нефтеюганск - Мамонтово в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 11:34
Кино
Музыканты группы Queen стали богаче королевы Великобритании
Общее финансовое состояние ныне живущих музыкантов группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 06:02
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
В Германии могут ввести штрафы за отказ прививать детей от кори
Минздрав Германии предложил штрафовать граждан за отказ вакцинировать детей от кори.
Обновлено в 03:26
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Общество
В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года
Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.
Обновлено в 07:03
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Технологии
Как защититься от кибератак, рассказали эксперты
Эксперт поделился рядом советов, как пользователям ПК избежать кибератак.
Обновлено в 09:00
Политика
Помпео хочет обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Ситуация в Венесуэле станет одной из главных на переговорах госсекретаря США Майкла Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова в рамках министерской сессии Арктического совета в Финляндии 6-7 мая.
Обновлено в 10:09
Космос
NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено в 08:05