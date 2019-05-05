Политика
В Германии Россию признали сверхдержавойРоссийская газета 09:23
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой. Теперь Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу.
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Армия и оружие
ДНР: Под огнём ВСУ пострадал мирный житель в районе КПП «Новотроицкое»
Обновлено в 10:12
Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч с Чехией
Тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым назвал состав команды на заключительный матч этапа Евротура против Чехии.
Обновлено в 10:38
Теннис
Гаспарян проиграла Халеп на старте турнира в Мадриде
Во втором круге турнира в Мадриде Халеп сыграет с победительницей матча Элисон Риске (США) Йоханна Конта (Великобритания).
Обновлено в 11:11
Космос
Минюст США оштрафовал компанию, из-за которой NASA потеряла $700 млн
Минюст США и NASA нашли виновника двух аварий при запуске космических аппаратов NASA, ущерб которых составил $700 млн.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России
"Уфа" ушла от поражения в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов".
Обновлено в 09:03
Общество
Астролог Павел Глоба рассказал, что ждет все знаки зодиака этим летом
Астрологический прогноз от Павла Глобы поможет и предвидением судьбоносного события, и дельным советом.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Политика
МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Кино
Преподаватель наказал учеников спойлерами из «Мстителей 4»
Как пожаловался один из учащихся американской школы, преподаватель наказывал нерадивых учеников спойлерами.
Обновлено в 11:04
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено 02 мая в 05:49
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера
Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Энергетика
Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗ
На белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод в воскресенье, 5 мая, поступила новая партия российской нефти.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Петербурге у Смольного задержали двух пикетчиков
Обновлено в 10:51
Кино
Энтузиаст воспроизвёл трейлер грядущих «Звёздных войн» в 16-битной графике
Повальная мода на ностальгию, пиксельную графику и нарочитое устаревание современных проектов продолжается и крепнет.
Обновлено в 05:48
Политика
Палестинские боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле
Террористические группировки Палестины заявили, что сорвут музыкальный конкурс «Евровидение» в Израиле, чтобы отпугнуть поток тысяч туристов в страну.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии
«3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.
Обновлено вчера в 05:45
Общество
Полиция ищет на куртке депутата Резника следы наркотиков
Сама покупка была совершена возле дома, где Резник курил на балконе. Отмечается, что гендиректор ФАН Евгений Зубарев отнес куртку в полицию.
Обновлено в 08:02
Игры
Automachef — головоломка и менеджер ресурсов об автоматическом приготовлении еды
Компания Team17 и студия Hermes Interactive анонсировали Automachef, головоломку о конвейерном приготовлении еды.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Американские СМИ признали российский крейсер самым мощным в мире
Журнал Military Watch оценил модернизированный атомный крейсер "Адмирал Нахимов" Американский журнал Military Watch назвал модернизированный российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире.
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Культура
Участники группы Queen стали богаче британской королевы
Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Общество
В Германии могут ввести штрафы за отказ прививать детей от кори
Минздрав Германии предложил штрафовать граждан за отказ вакцинировать детей от кори.
Обновлено в 03:26
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Экономика
EBay протестирует применение нулевой ставки НДС для экспортёров
Компания eBay предложила свою площадку в качестве тестовой для применения нулевой ставки НДС для экспортёров.
Обновлено в 08:30
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59