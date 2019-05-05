Политика

В Германии Россию признали сверхдержавойРоссийская газета 09:23

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой. Теперь Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Совфеде рассказали, какой сигнал посылает Германия признанием России сверхдержавой

ФАН10:56

В Германии Россию признали сверхдержавой

Российская газета09:23

В Германии назвали Россию сверхдержавой

Газета.Ru08:40

В Германии назвали Россию сверхдержавой

Известия08:22

В Германии окрестили Россию сверхдержавой

Lenta.ru06:17

В Германии констатировали превращение России в сверхдержаву

Взгляд.ру03:34

Die Welt: Россия снова стала Россией — Западу придется пойти ей навстречу

Евразия Daily03:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
Армия и оружие

ДНР: Под огнём ВСУ пострадал мирный житель в районе КПП «Новотроицкое»

Обновлено в 10:12
Политика

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч с Чехией

Тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым назвал состав команды на заключительный матч этапа Евротура против Чехии.
Обновлено в 10:38
Теннис

Гаспарян проиграла Халеп на старте турнира в Мадриде

Во втором круге турнира в Мадриде Халеп сыграет с победительницей матча Элисон Риске (США) Йоханна Конта (Великобритания).
Обновлено в 11:11
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено в 07:08
Космос

Минюст США оштрафовал компанию, из-за которой NASA потеряла $700 млн

Минюст США и NASA нашли виновника двух аварий при запуске космических аппаратов NASA, ущерб которых составил $700 млн.
Обновлено в 10:20
Футбол

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

"Уфа" ушла от поражения в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов".
Обновлено в 09:03
Общество

Астролог Павел Глоба рассказал, что ждет все знаки зодиака этим летом

Астрологический прогноз от Павла Глобы поможет и предвидением судьбоносного события, и дельным советом.
Обновлено в 08:00
Здоровье

Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 11:12
Политика

Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Политика

МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы

МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Кино

Преподаватель наказал учеников спойлерами из «Мстителей 4»

Как пожаловался один из учащихся американской школы, преподаватель наказывал нерадивых учеников спойлерами.
Обновлено в 11:04
Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено 02 мая в 05:49
Шоу-бизнес

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера

Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Энергетика

Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗ

На белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод в воскресенье, 5 мая, поступила новая партия российской нефти.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Петербурге у Смольного задержали двух пикетчиков

Обновлено в 10:51
Кино

Энтузиаст воспроизвёл трейлер грядущих «Звёздных войн» в 16-битной графике

Повальная мода на ностальгию, пиксельную графику и нарочитое устаревание современных проектов продолжается и крепнет.
Обновлено в 05:48
Политика

Палестинские боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле

Террористические группировки Палестины заявили, что сорвут музыкальный конкурс «Евровидение» в Израиле, чтобы отпугнуть поток тысяч туристов в страну.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии

«3 мая в ДТПтрагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — Лучший учитель Адыгеи2016 года, выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up», — написал на своей странице в соцсетях Алий Хатков, зампредседателя Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников образования и науки.
Обновлено вчера в 05:45
Общество

Полиция ищет на куртке депутата Резника следы наркотиков

Сама покупка была совершена возле дома, где Резник курил на балконе. Отмечается, что гендиректор ФАН Евгений Зубарев отнес куртку в полицию.
Обновлено в 08:02
Игры

Automachef — головоломка и менеджер ресурсов об автоматическом приготовлении еды

Компания Team17 и студия Hermes Interactive анонсировали Automachef, головоломку о конвейерном приготовлении еды.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Американские СМИ признали российский крейсер самым мощным в мире

Журнал Military Watch оценил модернизированный атомный крейсер "Адмирал Нахимов" Американский журнал Military Watch назвал модернизированный российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире.
Обновлено вчера в 21:10
Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Культура

Участники группы Queen стали богаче британской королевы

Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Общество

В Германии могут ввести штрафы за отказ прививать детей от кори

Минздрав Германии предложил штрафовать граждан за отказ вакцинировать детей от кори.
Обновлено в 03:26
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Экономика

EBay протестирует применение нулевой ставки НДС для экспортёров

Компания eBay предложила свою площадку в качестве тестовой для применения нулевой ставки НДС для экспортёров.
Обновлено в 08:30
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное