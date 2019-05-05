Политика

В Германии Россию признали сверхдержавойРоссийская газета 09:23

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой. Теперь Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу.
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В Совфеде рассказали, какой сигнал посылает Германия признанием России сверхдержавой

ФАН10:56

Die Welt: Россия снова стала Россией — Западу придется пойти ей навстречу

Евразия Daily03:26

В Германии назвали Россию сверхдержавой

Известия08:22

В Германии назвали Россию сверхдержавой

Газета.Ru08:40

В Германии окрестили Россию сверхдержавой

Lenta.ru06:17

В Германии констатировали превращение России в сверхдержаву

Взгляд.ру03:34

В Германии Россию признали сверхдержавой

Российская газета09:23
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Происшествия

Названа возможная причина возгорания самолета в Шереметьево

Обновлено в 12:16
Происшествия

Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи

«Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи», — сообщили корреспонденту Павлу Панышеву в пресс-службе Федерации хоккея России.
Обновлено в 15:27
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100

Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Superjet приземлился в Шереметьево без связи с диспетчерами

Обновлено в 15:22
Происшествия

Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Жертвами авиакатастрофы в Шереметьево стали более десяти человек

В результате возгорания и аварийной посадки пассажирского самолета SSJ 100 в столичном аэропорту Шереметьево погибли не менее 13 человек, еще шестеро пострадали.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Всех пассажиров горящего самолета в Шереметьеве эвакуировали

Все 78 пассажиров эвакуированы. В аэропорт выехали сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Происшествия

МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии

Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
Обновлено вчера в 03:18
Игры

В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме

Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Общество

Тысячи жителей Гамбурга протестуют против повышения аренды жилья

Тысячи людей вышли на улицы Гамбурга, протестуя против повышения арендной платы за жильё, — сообщает Euronews.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Самолет с президентом Греции на борту экстренно сел на Крите

Обновлено в 08:49
Кино

«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе

Обновлено в 11:48
Армия и оружие

НАТО учит израильских военных захватывать российские деревни

Военные из Израиля опубликовали сделанное во время учений видео, в котором показано, что НАТО считает врагом РФ и готовит план по завоеванию российских деревень.
Обновлено в 10:22
Общество

Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США

Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Число жертв инцидента в Шереметьево возросло до 13 человек

Обновлено в 14:10
Происшествия

Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево

Обновлено в 13:08
Происшествия

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Общество

В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»

В акции «Бессмертный полк» приняли участие жители около 10 городов США.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Появилось видео горящего самолета в аэропорту Шереметьево

Пользователи Сети публикуют фото и видео горящего самолета в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:51
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Музыка

Киркоров объяснил Топалову причину отправки Лазарева на «Евровидение»

Обновлено в 11:12
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Стала известна возможная причина возгорания лайнера в Шереметьево

Возгорание на пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево произошло после того, как задняя стойка шасси воздушного судна была разрушена после удара о землю, сообщил РБК источник в авиаотрасли.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие

Дания попыталась перехватить два военных самолета России

Дания отправила свои истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов Ту-142, которые оказались в воздушном пространстве над Балтийским морем.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Сирия: боевики продолжают готовить наступление на город Хама

Обновлено в 15:30
Футбол

Манчини поздравил «Зенит» с чемпионством

Обновлено в 08:56
Здоровье

Представлены скрывающиеся в глазах ранние признаки болезни Паркинсона

Обновлено в 10:20
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