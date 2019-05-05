Политика
В Германии Россию признали сверхдержавойРоссийская газета 09:23
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой. Теперь Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу.
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Происшествия
Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи
«Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи», — сообщили корреспонденту Павлу Панышеву в пресс-службе Федерации хоккея России.
Обновлено в 15:27
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100
Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Жертвами авиакатастрофы в Шереметьево стали более десяти человек
В результате возгорания и аварийной посадки пассажирского самолета SSJ 100 в столичном аэропорту Шереметьево погибли не менее 13 человек, еще шестеро пострадали.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Всех пассажиров горящего самолета в Шереметьеве эвакуировали
Все 78 пассажиров эвакуированы. В аэропорт выехали сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Обновлено в 12:13
Происшествия
МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии
Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
Обновлено вчера в 03:18
Игры
В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме
Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Общество
Тысячи жителей Гамбурга протестуют против повышения аренды жилья
Тысячи людей вышли на улицы Гамбурга, протестуя против повышения арендной платы за жильё, — сообщает Euronews.
Обновлено в 05:31
Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
НАТО учит израильских военных захватывать российские деревни
Военные из Израиля опубликовали сделанное во время учений видео, в котором показано, что НАТО считает врагом РФ и готовит план по завоеванию российских деревень.
Обновлено в 10:22
Общество
Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США
Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев
"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Общество
В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»
В акции «Бессмертный полк» приняли участие жители около 10 городов США.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Появилось видео горящего самолета в аэропорту Шереметьево
Пользователи Сети публикуют фото и видео горящего самолета в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:51
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Стала известна возможная причина возгорания лайнера в Шереметьево
Возгорание на пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево произошло после того, как задняя стойка шасси воздушного судна была разрушена после удара о землю, сообщил РБК источник в авиаотрасли.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Дания попыталась перехватить два военных самолета России
Дания отправила свои истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов Ту-142, которые оказались в воздушном пространстве над Балтийским морем.
Обновлено в 07:23
Футбол
Манчини поздравил «Зенит» с чемпионством
Обновлено в 08:56