Политика
В Германии Россию признали сверхдержавойРоссийская газета 09:23
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой. Теперь Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу.
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Авто
Названы самые компактные автомобили на российском рынке
Аналитики выбрали самые популярные компактные модели, которые доступны на российском рынке.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево
Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.
Обновлено в 13:04
Футбол
«Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта» в 32-м туре бундеслиги
После 32 туров бундеслиги Байер занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка, столько же и у Айнтрахта, идущим на четвертой позиции.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Десять человек погибли в результате ЧП с самолетом в Шереметьево
Десять человек погибли в результате ЧП на борту самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 12:19
Футбол
«Аякс» в 19-й раз завоевал Кубок Нидерландов
Амстердамский "Аякс" завоевал Кубок Нидерландов по футболу, разгромив в финале "Виллем II". Встреча в Роттердаме завершилась со счетом 4:0.
Обновлено в 14:12
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Футбол
«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате России
"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей
В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
Обновлено в 11:48
Происшествия
Десять человек погибли в результате ЧП с самолетом в Шереметьево
Десять человек погибли в результате ЧП на борту самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Двух человек госпитализировали в больницу после пожара на борту самолета в «Шереметьеве»
Обновлено в 13:05
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»
«Арсенал» поделил очки с «Брайтоном» в матче 37-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 13:24
Футбол
ЦСКА — Динамо 2:2
ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:26
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова
Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Егор Крид впервые вместе появились на фестивале «Жара»
Ольга Бузова вместе с Егором Кридом появилась на музыкальном фестивале «Жара».
Обновлено в 12:48
Политика
Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Здоровье
Россияне не заразились бубонной чумой в Монголии
Граждан России нет среди пострадавших от чумы в Монголии, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 06:24
Политика
Спецпрокурор Роберт Мюллер согласился дать показания в Конгрессе
Мюллер возглавлял расследование о вмешательстве России в выборы. Полный текст его доклада по итогам расследования Конгресс так и не получил.
Обновлено в 12:30
Футбол
«Вальядолид» обыграл «Атлетик» и покинул зону вылета
Обновлено в 14:30
Политика
Помпео оценил возможность встречи Путина и Трампа
Обновлено в 09:55
Общество
В Москву 6 и 7 мая придет июльская жара
Отмечается, что 6 и 7 мая в Москве установится летняя температура около +25 градусов.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В московском метро задержали мужчину с гранатой
На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Авто
Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Авто
Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30