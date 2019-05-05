Политика

В Германии Россию признали сверхдержавойРоссийская газета 09:23

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой. Теперь Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу.
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В Германии назвали Россию сверхдержавой

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В Германии Россию признали сверхдержавой

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В Германии назвали Россию сверхдержавой

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В Совфеде рассказали, какой сигнал посылает Германия признанием России сверхдержавой

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Евразия Daily03:26
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
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В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
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«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе

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Происшествия

Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»

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Происшествия

Десять человек погибли в результате ЧП с самолетом в Шереметьево

Десять человек погибли в результате ЧП на борту самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.
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Двух человек госпитализировали в больницу после пожара на борту самолета в «Шереметьеве»

Обновлено в 13:05
Футбол

«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»

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