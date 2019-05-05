Политика

В Германии Россию признали сверхдержавойРоссийская газета 09:23

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой. Теперь Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу.
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В Совфеде рассказали, какой сигнал посылает Германия признанием России сверхдержавой

ФАН10:56

В Германии Россию признали сверхдержавой

Российская газета09:23

В Германии констатировали превращение России в сверхдержаву

Взгляд.ру03:34

В Германии назвали Россию сверхдержавой

Газета.Ru08:40

В Германии окрестили Россию сверхдержавой

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В Германии назвали Россию сверхдержавой

Известия08:22

Die Welt: Россия снова стала Россией — Западу придется пойти ей навстречу

Евразия Daily03:26
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Происшествия

В Мурманской области объявлен трехдневный траур после ЧП в Шереметьеве

Обновлено в 18:28
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 17:44
Происшествия

Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

Обновлено в 16:26
Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Происшествия

Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим в ЧП с SSJ-100

Обновлено в 18:23
Происшествия

Мэр Североморска находился на борту сгоревшего в Шереметьево самолета

Мэр Североморска Владимир Евменько находился на борту авиалайнера, который сегодня загорелся в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:24
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
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Происшествия

Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве

Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд

Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
Обновлено в 15:48
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Происшествия

Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»

Обновлено в 17:39
Происшествия

Путину доложили о происшествии в Шереметьево

Обновлено в 14:17
Политика

Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Происшествия

От природных пожаров пострадали десять человек в Курганской области

Обновлено в 09:15
Происшествия

Названа причина пожара на борту самолета Москва-Мурманск

"Аварийно севший в Шереметьево пассажирский самолет мог загореться из-за попадания молнии", – сказал собеседник агентства ТАСС.
Обновлено в 12:09
Музыка

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Музыкальный фестиваль "Жара", в котором приняли участие российские артисты, в частности Георгий Лепс, Валерия, Ольга Бузова, Леонид Агутин, а также украинская певица Maruv, прошел впервые в Дубае (ОАЭ) в пятницу, мероприятие посетил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой, олимпийской чемпионкой по спортивным танцам на льду Татьяной Навкой и дочерью.
Обновлено вчера в 01:24
Происшествия

Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево

На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено в 16:05
Происшествия

На стрелке Васильевского острова из Невы выловили мину

Обновлено в 17:13
Происшествия

Гражданин США погиб при пожаре SSJ-100 в Шереметьево

При пожаре на самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб гражданин США Джереми Хинтон Брукс.
Обновлено в 18:43
Здоровье

Оптимизация медицины вышла боком для больных

Все, что смогла сделать терапевт, - выписать направление на рентген кистей рук и дать направление к ортопедам в Детскую городскую больницу св. Владимира.
Обновлено в 17:33
Гаджеты

Сбербанк проверит качество и количество еды у клиентов

В конце 2017 г. Сбербанк показал видеоролик, в котором умный чайник с умным холодильником завладели домом.
Обновлено в 18:00
Здоровье

Жители каких стран стареют медленнее, а каких — быстрее? Инфографика

Последнее (195-е) место рейтинга заняла Папуа — Новая Гвинея: ее жители в среднем начинают стареть в 45,6 года.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Драка с полицейскими произошла в Забайкалье

Сам инцидент произошел в п. Дарасун.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле

Самолёт, сгоревший сегодня в аэропорту Шереметьево, проходил техническое обслуживание в апреле 2019 года, сообщает производитель — "Гражданские самолёты Сухого".
Обновлено в 14:21
Происшествия

Экипаж Superjet приземлился с полным баком из-за утери связи с диспетчерами

Обновлено в 14:47
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