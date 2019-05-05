Политика
В Германии Россию признали сверхдержавойРоссийская газета 09:23
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой. Теперь Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу.
Читать в источнике
Оценить209
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
Происшествия
Мэр Североморска находился на борту сгоревшего в Шереметьево самолета
Мэр Североморска Владимир Евменько находился на борту авиалайнера, который сегодня загорелся в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:24
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве
Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
Обновлено в 15:48
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Обновлено в 17:39
Происшествия
Путину доложили о происшествии в Шереметьево
Обновлено в 14:17
Политика
Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Названа причина пожара на борту самолета Москва-Мурманск
"Аварийно севший в Шереметьево пассажирский самолет мог загореться из-за попадания молнии", – сказал собеседник агентства ТАСС.
Обновлено в 12:09
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Музыкальный фестиваль "Жара", в котором приняли участие российские артисты, в частности Георгий Лепс, Валерия, Ольга Бузова, Леонид Агутин, а также украинская певица Maruv, прошел впервые в Дубае (ОАЭ) в пятницу, мероприятие посетил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой, олимпийской чемпионкой по спортивным танцам на льду Татьяной Навкой и дочерью.
Обновлено вчера в 01:24
Происшествия
Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево
На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено в 16:05
Происшествия
На стрелке Васильевского острова из Невы выловили мину
Обновлено в 17:13
Происшествия
Гражданин США погиб при пожаре SSJ-100 в Шереметьево
При пожаре на самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб гражданин США Джереми Хинтон Брукс.
Обновлено в 18:43
Здоровье
Оптимизация медицины вышла боком для больных
Все, что смогла сделать терапевт, - выписать направление на рентген кистей рук и дать направление к ортопедам в Детскую городскую больницу св. Владимира.
Обновлено в 17:33
Гаджеты
Сбербанк проверит качество и количество еды у клиентов
В конце 2017 г. Сбербанк показал видеоролик, в котором умный чайник с умным холодильником завладели домом.
Обновлено в 18:00
Здоровье
Жители каких стран стареют медленнее, а каких — быстрее? Инфографика
Последнее (195-е) место рейтинга заняла Папуа — Новая Гвинея: ее жители в среднем начинают стареть в 45,6 года.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Драка с полицейскими произошла в Забайкалье
Сам инцидент произошел в п. Дарасун.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле
Самолёт, сгоревший сегодня в аэропорту Шереметьево, проходил техническое обслуживание в апреле 2019 года, сообщает производитель — "Гражданские самолёты Сухого".
Обновлено в 14:21