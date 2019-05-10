Происшествия
В Германии 9 мая осквернили могилы павших советских воиновИзвестия 09:46
В немецком городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили могилы на советском военном кладбище в четверг, 9 мая. Об этом сообщила радиостанция RBB. Уточняется, что злоумышленники разрисовали краской 57 могильных плит и изобразили четыре свастики.
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