В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

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