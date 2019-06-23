Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
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В грузинской авиакомпании Georgian Airways заявили об отсутствии задолженности перед Россией
Эхо Москвывчера в 23:30
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