Экономика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 июня

Интерфакс01:30

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

РБКвчера в 23:01

Грузинская авиакомпания отрицает долги перед Россией

News.ruвчера в 23:41

В грузинской авиакомпании Georgian Airways заявили об отсутствии задолженности перед Россией

Эхо Москвывчера в 23:30

В Грузии открестились от долгов перед Россией

Lenta.ruвчера в 23:43

Georgian Airways открестилась от долга перед РФ

Газета.Ruвчера в 22:31

В Georgian Airways заявили об отсутствии долга перед Россией

Life.ruвчера в 19:17
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Политика

В Тбилиси националисты напали на российских тележурналистов

Как сообщается на сайте телеканала, съемочная группа в этот момент выполняла редакционную задачу — на фоне указа президента России Владимира Путина о запрете российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года совершать перелеты в Грузию корреспондент брал интервью у владельцев туристического агентства.
Обновлено вчера в 09:19
Футбол

Менди лайкнул пост про Васкеса, а затем извинился

Француз лайкнул твит с призывом ухода из стана "сливочных" полузащитника Лукаса Васкеса, а затем извинился за слабый испанский язык.
Обновлено вчера в 17:08
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный алкоголь

Роспотребнадзор дал рекомендации потребителям по выбору алкоголя, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Обновлено в 01:15
Общество

Стало известно, сколько Тимати зарабатывает на бургерах

К 35 годам рэперу удалось многого добиться. У Тимати есть не только известный лейбл, но и собственный бизнес.
Обновлено вчера в 07:00
Футбол

Сарри не рассчитывает на Хедиру, и тот может перейти в «Бешикташ»

Стамбульский «Бешикташ» интересуется немецким полузащитником итальянского «Ювентуса» Сами Хедирой, так как новый наставник туринцев Маурицио Сарри не рассчитывает на игрока, сообщает Goal.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Россияне массово сдают билеты на рейсы в Грузию

Россияне начали массово сдавать билеты на самолеты в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

Обновлено в 00:17
Единоборства

Лобов победил Малиньяджи в бою на турнире Bare Knuckle FC 6

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов одолел бывшего чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 6 в Тампе.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Обновлено в 00:41
Армия и оружие

WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану

Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие

О риске ядерной войны предупредил National Interest

Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено вчера в 18:42
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:41
Общество

В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс

Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.
Обновлено вчера в 21:52
Здоровье

Названы сладкие десерты, ради которых не придется жертвовать фигурой

Некоторые лакомства можно есть, совершенно не опасаясь за фигуру. Каждый, кто боролся с лишним весом, знает о вреде сладкого.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Политика

МИД Грузии: опасность для туристов из-за событий в Тбилиси отсутствует

В грузинском внешнеполитическом ведомстве заверили, что акции протеста в центре Тбилиси не представляют угрозы иностранным туристам, в том числе российским.
Обновлено в 00:38
Музыка

Пожилые японки спели рэп в честь саммита G20

Обновлено вчера в 08:08
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье на севере штата Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 00:34
Футбол

Интервью: «Овертайм» с Геннадием Орловым

Г. Орлов ― Ваня, вы правильно заметили.
Обновлено 20 июня в 10:54
Шоу-бизнес

Лена Темникова стала блондинкой

Обновлено вчера в 14:22
Космос

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

В Москве трое детей упали с аттракциона

Обновлено вчера в 06:25
Здоровье

Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?

В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено вчера в 17:05
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек

Утром 23 июня в Приморском крае произошел еще один пожар — на этот раз во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:02
Единоборства

Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга

Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца

Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
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