Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК 23:01
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:17, Вашингтон
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено вчера в 05:16
Политика
В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Экономика
Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault
Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Происшествия
В Петербурге горит здание на площади 1000 квадратных метров
«В трёхэтажном здании происходит горение на площади 1000 квадратных метров», — указывается в сообщении.
Обновлено в 22:32
Общество
Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал
Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено в 07:43
Общество
В Башкирии построят современный свинокомплекс
Обновлено в 22:03
Наука
Жители Китая равнодушно относятся к интернету без цензуры
Специалисты сообщили, что большинство жителей КНР равнодушно относится к сайтам и информации, которые когда-то были для них запрещены.
Обновлено в 16:39
Политика
Ким Чен Ын получил от Трампа личное письмо
Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Политика
Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.
Обновлено в 04:10
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено в 18:21
Происшествия
Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Происшествия
В Приморье сгорел склад на китайском рынке
Сообщение о возгорании на обувном складе рынка поступило на пульт пожарной охраны в 05:19 утра 23 июня.
Обновлено в 21:38
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Политика
Президент Грузии вступилась за туристов из России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за сохранение потока туристов из России.
Обновлено в 22:21
Финансы
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов
В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Общество
МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав
В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
Обновлено вчера в 05:56
Кино
Деми Мур снимется в сериале-антиутопии по роману Олдоса Хаксли
Обновлено в 02:03
Космос
НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни
Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено в 19:05
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
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Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Обновлено в 12:03
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13