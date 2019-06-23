Экономика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК 23:01

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Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
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В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

РБК23:01

Georgian Airways открестилась от долга перед РФ

Газета.Ru22:31

В Georgian Airways заявили об отсутствии долга перед Россией

Life.ru19:17

В Georgian Airways сообщили об отсутствии долга перед Россией

Rambler News Service17:14
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:17, Вашингтон
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