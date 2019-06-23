Политика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:47, Ашберн
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 08:57
Путешествия
Россияне уехали в Грузию сыграть свадьбу и не смогли вернуться
Пара из Челябинска улетела в Грузию, где планировала сыграть свадьбу, но теперь не может вернуться на родину из-за высоких цен на авиабилеты.
Обновлено в 11:59
Политика
Назвавшая Россию оккупантом президент Грузии ждет туристов из РФ
Грузинский президент Саломе Зурабишвили сказала, что антироссийские настроения на территории страны не должны оказывать влияние на желание россиян приезжать, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Политика
Путин назвал «Алые паруса» символом перемен к лучшему
Символом перемен в лучшую сторону назвал возрождение праздника «Алые паруса» президент РФ Владимир Путин 23 июня в документальном фильме «Алые паруса», продемонстрированном на телеканале Россия-1.
Обновлено в 12:29
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала женщинам ценный совет
Пугачева дала совет женщинам, как добиться успеха с мужчинами.
Обновлено в 09:25
Политика
В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км
Ранее Кадыров заявил, что с тревогой наблюдает за событиями в Грузии, отметив, что Тбилиси и Грозный разделяют «всего 200 км».
Обновлено в 12:16
Политика
Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов
Петиция об отмене закона о запрете пользования российскими и другими сайтами, а также социальными сетями зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с участием трех машин на севере Москвы
В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Нижняя Масловка произошла дорожная авария с участием трех машин, один человек пострадал, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
Обновлено в 12:15
Политика
Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
Обновлено 21 июня в 15:01
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Футбол
Спортдиректор «Сочи»: Глушаков и Комбаров? Кажется, они определились с будущим
Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал информацию, согласно которой защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков могут присоединиться к сочинской команде.
Обновлено в 08:15
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено 21 июня в 05:16
Армия и оружие
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище прошли 138 выпуск молодых офицеров и десятый выпуск прапорщиков.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Происшествия
На Волге при столкновении катера и лодки погибла самарская певица
В Самаре спасатели извлекли из Волги тело 28-летней местной жительницы, пропавшей после столкновения в минувшую пятницу лодки и катера.
Обновлено в 10:09
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»
Британский гонщик Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes, одержал победу на Гран-при Франции, восьмом этапе чемпионата «Формула–1».
Обновлено в 11:08
Происшествия
Драка на Среднем Урале закончилась смертью и беспорядками
По данным следователей, причиной смерти свердловчанина стало сердечное заболевание, а не результат побоев.
Обновлено в 08:53
Космос
Далекая экзопланета создает необычные узоры в пыли вокруг своей молодой звезды
Обновлено в 03:45
Футбол
Марокко вырвал победу у Намибии на Кубке африканских наций
В рамках первого тура группы D Кубка африканских наций сборная Марокко минимально переиграла команду Намибии.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Миллионы Гульнары Каримовой вернули Узбекистану
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Наталья Рудова высмеяла слухи о своей беременности
Недавно фанаты заговорили о беременности актрисы, но она только высмеяла слухи.
Обновлено в 09:16
Политика
Трамп может обсудить с Путиным «вмешательство» в выборы
Президент США Дональд Трамп не исключил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным тему «вмешательства» в президентские выборы, которые пройдут в Соединённых Штатах осенью 2020 года.
Обновлено в 10:50
Политика
В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста
В столице Чехии в воскресенье проходит очередная антиправительственная демонстрация - ее называют самой массовой за последние чуть ли не тридцать лет.
Обновлено в 12:27
Происшествия
При взрыве на газопроводе в Нигерии погибли 10 человек
В результате взрыва газопровода в штате Ривер на юге Нигерии погибли 10 человек.
Обновлено в 11:37
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30