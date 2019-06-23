Политика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
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Georgian Airways открестилась от долга перед РФ

Газета.Ruвчера в 22:31

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 июня

Интерфакс01:30

В Грузии открестились от долгов перед Россией

Lenta.ruвчера в 23:43

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

РБКвчера в 23:01

Авиакомпания Georgian Airways опровергла наличие долгов перед Россией

Эхо Москвы02:30

В Georgian Airways заявили об отсутствии долга перед Россией

Life.ruвчера в 19:17

В Georgian Airways сообщили об отсутствии долга перед Россией

Rambler News Serviceвчера в 17:14
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:13, Вашингтон
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх

Обновлено в 09:04
Происшествия

На Украине разбился самолёт Ан-2

Обновлено в 07:55
Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Нижние Серги после драки оцепил ОМОН

После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено в 08:56
Политика

Грузия начала искать альтернативу российским туристам

Президент республики Саломе Зурабишвили считает, что российские туристы не должны отказываться от поездок в Грузию.
Обновлено в 10:45
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено вчера в 10:28
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Шоу-бизнес

Алексей Панин опубликовал фото в женском платье и заявил о смене пола

Скандально известный актер Алексей Панин опубликовал фото, на котором позирует в женском платье и заявил о смене пола.
Обновлено в 10:27
Политика

Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец

В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию

Обновлено вчера в 10:09
Футбол

Алехандро Гомес считает, что между ним и Роналду нет разницы

Обновлено в 10:30
Кино

Фильм «Братство» Лунгина стал лауреатом Шанхайского кинофестиваля

Фильм "Братство" режиссёра Павла Лунгина получил "Золотой кубок" 22-го Шанхайского международного кинофестиваля за лучший сценарий.
Обновлено в 10:02
Общество

В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 10:23
Политика

Песков сообщил о судьбе потерявших записку Путину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «России 1» рассказал, что произошло с людьми, которые потеряли переданную Владимиру Путину записку от «женщины преклонного возраста».
Обновлено в 08:36
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено вчера в 17:41
Авто

Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами

Более дешевые подержанные авто, стоимость которых в среднем 313,2 тысячи рублей, автомобилисты могут приобрести в Курганской области, Алтае и Новгороде.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Здоровье

Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака

Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

В Мурино девушку сбил мотоциклист

В результате мотоциклист сбил с ног девушку, а сам вылетел из седла.
Обновлено в 10:08
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено вчера в 06:11
Футбол

Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 07:11
Общество

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Обновлено в 05:00
Политика

Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве

Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Ростове потушили пожар на Центральном рынке

Обновлено в 10:37
Политика

Путин рассказал о своей идее возродить «Алые паруса» в 2005 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2005 году предложил занимавшей тогда пост губернатора Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко возродить праздник «Алые паруса».
Обновлено в 11:05
Происшествия

Одноногий мужчина на костылях пырнул ножом иностранца в Петербурге

Выяснять отношения оппоненты решили на улице. В какой-то момент одноногий мужчина выхватил нож и пырнул одного из иностранцев.
Обновлено в 11:07
Общество

Заезд костромских выпускников на лимузинах возмутил соцсети

Обновлено в 10:54
Политика

Путин заявил о готовности к диалогу с США

Глав российского государства Владимир Путин заявил, что наша страна готова к диалогу США.
Обновлено в 05:29
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