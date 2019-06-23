Политика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:13, Вашингтон
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Нижние Серги после драки оцепил ОМОН
После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено в 08:56
Политика
Грузия начала искать альтернативу российским туристам
Президент республики Саломе Зурабишвили считает, что российские туристы не должны отказываться от поездок в Грузию.
Обновлено в 10:45
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Алексей Панин опубликовал фото в женском платье и заявил о смене пола
Скандально известный актер Алексей Панин опубликовал фото, на котором позирует в женском платье и заявил о смене пола.
Обновлено в 10:27
Политика
Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец
В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09
Футбол
Алехандро Гомес считает, что между ним и Роналду нет разницы
Обновлено в 10:30
Кино
Фильм «Братство» Лунгина стал лауреатом Шанхайского кинофестиваля
Фильм "Братство" режиссёра Павла Лунгина получил "Золотой кубок" 22-го Шанхайского международного кинофестиваля за лучший сценарий.
Обновлено в 10:02
Общество
В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
Политика
Песков сообщил о судьбе потерявших записку Путину
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «России 1» рассказал, что произошло с людьми, которые потеряли переданную Владимиру Путину записку от «женщины преклонного возраста».
Обновлено в 08:36
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Авто
Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами
Более дешевые подержанные авто, стоимость которых в среднем 313,2 тысячи рублей, автомобилисты могут приобрести в Курганской области, Алтае и Новгороде.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX
Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Здоровье
Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака
Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
В Мурино девушку сбил мотоциклист
В результате мотоциклист сбил с ног девушку, а сам вылетел из седла.
Обновлено в 10:08
Экономика
После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста
Обновлено вчера в 06:11
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Обновлено в 05:00
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Ростове потушили пожар на Центральном рынке
Обновлено в 10:37
Политика
Путин рассказал о своей идее возродить «Алые паруса» в 2005 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2005 году предложил занимавшей тогда пост губернатора Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко возродить праздник «Алые паруса».
Обновлено в 11:05
Происшествия
Одноногий мужчина на костылях пырнул ножом иностранца в Петербурге
Выяснять отношения оппоненты решили на улице. В какой-то момент одноногий мужчина выхватил нож и пырнул одного из иностранцев.
Обновлено в 11:07
Общество
Заезд костромских выпускников на лимузинах возмутил соцсети
Обновлено в 10:54
Политика
Путин заявил о готовности к диалогу с США
Глав российского государства Владимир Путин заявил, что наша страна готова к диалогу США.
Обновлено в 05:29