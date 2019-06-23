Политика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
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Авиакомпания Georgian Airways опровергла наличие долгов перед Россией

Эхо Москвы02:30

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 июня

Интерфакс01:30

Georgian Airways открестилась от долга перед РФ

Газета.Ruвчера в 22:31

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

РБКвчера в 23:01

В Грузии открестились от долгов перед Россией

Lenta.ruвчера в 23:43

В Georgian Airways заявили об отсутствии долга перед Россией

Life.ruвчера в 19:17

В Georgian Airways сообщили об отсутствии долга перед Россией

Rambler News Serviceвчера в 17:14
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Происшествия

Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном

Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Общество

МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С

В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.
Обновлено в 16:24
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Общество

Знаки Зодиака имеют свои главные проблемы и пути их решения

Козероги акцентированы на цели и не способны расслабляться, что является главной проблемой.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии

В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Происшествия

В США убили уроженку России Аллу Аушеву и ее детей

Обновлено в 18:48
Общество

Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Политика

Кандидат от ПСР Турции признал поражение на выборах мэра Стамбула

Обновлено в 12:49
Политика

Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России

Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено в 20:03
Экономика

Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии

Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Музыка

Музыкант и композитор Дейв Бартоломью скончался в США

В клинике американского города Новый Орлеан в штате Луизиана в возрасте 100 лет скончался звезда рок-н-ролла, музыкант и композитор Дейв Бартоломью.
Обновлено в 20:15
Общество

СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона

Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:58
Политика

Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено в 13:52
Политика

В России создали собственную вакцину от полиомиелита

Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 20:04
Экономика

Aliexpress открылся российским продавцам

Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.
Обновлено в 18:42
Здоровье

Мать заметила необычный наклон головы дочери и спасла ее от рака

Настойчивость матери помогла спасти девочку, болеющую раком мозга.
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс истосковалась по сексу

Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено в 10:03
Политика

Миронов призвал ввести санкции в отношении Грузии

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости введения санкций в отношении Грузии, сообщила пресс-служба партии.
Обновлено в 10:33
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола

Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Общество

ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели

Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 20:12
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Девушка попала под колеса автобуса на Дону во время проводов в армию

В Ростовской области девушка, снимавшая отъезд призывников после проводов в армию, попала под колеса микроавтобуса.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

Известный юморист опубликовал шутку про врачей. Однако, по мнению самих медицинских работников, она оказалась неудачной.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала женщинам ценный совет

Пугачева дала совет женщинам, как добиться успеха с мужчинами.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета

Обновлено в 19:28
Происшествия

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

Обновлено в 16:10
Политика

Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике

Знаменитости, снявшиеся в ролике, подозревают Трампа в "связях с сотрудниками российских спецслужб", которые помогли ему стать президентом США.
Обновлено в 11:45
Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Экология

Карелия может стать вторым Чернобылем

Есть ли способ спасти экологию республики, почему российское законодательство стало губительным для природы и кто должен платить за её восстановление.
Обновлено в 10:03
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