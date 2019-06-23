В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

Происшествия Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.

Общество МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.

Общество Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.

Общество Знаки Зодиака имеют свои главные проблемы и пути их решения Козероги акцентированы на цели и не способны расслабляться, что является главной проблемой.

Происшествия Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.

Общество Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.

Политика Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.

Экономика Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.

Музыка Музыкант и композитор Дейв Бартоломью скончался в США В клинике американского города Новый Орлеан в штате Луизиана в возрасте 100 лет скончался звезда рок-н-ролла, музыкант и композитор Дейв Бартоломью.

Общество СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.

Политика Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.

Политика В России создали собственную вакцину от полиомиелита Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Экономика Aliexpress открылся российским продавцам Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс истосковалась по сексу Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.

Политика Миронов призвал ввести санкции в отношении Грузии Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости введения санкций в отношении Грузии, сообщила пресс-служба партии.

Шоу-бизнес Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.

Общество ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Космос NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.

Происшествия Девушка попала под колеса автобуса на Дону во время проводов в армию В Ростовской области девушка, снимавшая отъезд призывников после проводов в армию, попала под колеса микроавтобуса.

Шоу-бизнес Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей Известный юморист опубликовал шутку про врачей. Однако, по мнению самих медицинских работников, она оказалась неудачной.

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала женщинам ценный совет Пугачева дала совет женщинам, как добиться успеха с мужчинами.

Политика Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике Знаменитости, снявшиеся в ролике, подозревают Трампа в "связях с сотрудниками российских спецслужб", которые помогли ему стать президентом США.

Политика В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.