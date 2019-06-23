Политика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
Происшествия
Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Общество
МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С
В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.
Обновлено в 16:24
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Общество
Знаки Зодиака имеют свои главные проблемы и пути их решения
Козероги акцентированы на цели и не способны расслабляться, что является главной проблемой.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Происшествия
В США убили уроженку России Аллу Аушеву и ее детей
Обновлено в 18:48
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Политика
Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России
Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено в 20:03
Экономика
Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Музыка
Музыкант и композитор Дейв Бартоломью скончался в США
В клинике американского города Новый Орлеан в штате Луизиана в возрасте 100 лет скончался звезда рок-н-ролла, музыкант и композитор Дейв Бартоломью.
Обновлено в 20:15
Общество
СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона
Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:58
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено в 13:52
Политика
В России создали собственную вакцину от полиомиелита
Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 20:04
Экономика
Aliexpress открылся российским продавцам
Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж.
Обновлено в 18:42
Здоровье
Мать заметила необычный наклон головы дочери и спасла ее от рака
Настойчивость матери помогла спасти девочку, болеющую раком мозга.
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено в 10:03
Политика
Миронов призвал ввести санкции в отношении Грузии
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости введения санкций в отношении Грузии, сообщила пресс-служба партии.
Обновлено в 10:33
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Общество
ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 20:12
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Девушка попала под колеса автобуса на Дону во время проводов в армию
В Ростовской области девушка, снимавшая отъезд призывников после проводов в армию, попала под колеса микроавтобуса.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей
Известный юморист опубликовал шутку про врачей. Однако, по мнению самих медицинских работников, она оказалась неудачной.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала женщинам ценный совет
Пугачева дала совет женщинам, как добиться успеха с мужчинами.
Обновлено в 09:25
Происшествия
У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах
Обновлено в 16:10
Политика
Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике
Знаменитости, снявшиеся в ролике, подозревают Трампа в "связях с сотрудниками российских спецслужб", которые помогли ему стать президентом США.
Обновлено в 11:45
Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Экология
Карелия может стать вторым Чернобылем
Есть ли способ спасти экологию республики, почему российское законодательство стало губительным для природы и кто должен платить за её восстановление.
Обновлено в 10:03