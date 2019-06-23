Политика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Georgian Airways открестилась от долга перед РФ

Газета.Ruвчера в 22:31

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 июня

Интерфакс01:30

В Грузии открестились от долгов перед Россией

Lenta.ruвчера в 23:43

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

РБКвчера в 23:01

Авиакомпания Georgian Airways опровергла наличие долгов перед Россией

Эхо Москвы02:30

В Georgian Airways заявили об отсутствии долга перед Россией

Life.ruвчера в 19:17

В Georgian Airways сообщили об отсутствии долга перед Россией

Rambler News Serviceвчера в 17:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:38, Вашингтон
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой

Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Сотни пилотов подали иск против Boeing

Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Происшествия

Нижние Серги после драки оцепил ОМОН

После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Неудержимые. Как операция «Багратион» убила в немцах надежду

Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие

13-летняя девочка получила ранение в Горловке

На окраине Горловки получила ранение 13-летняя девочка. Ребенок пострадал в поселке Бессарабка, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Обновлено вчера в 13:38
Футбол

Спортивный директор «Сочи»: До старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач еще нет

Дебютант РПЛ «Сочи» до сих пор не определился с задачами на сезон и составом команды.
Обновлено в 08:58
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Экономика

Россия начинает предпринимать важные шаги для отказа от доллара

Россия стремится уменьшить собственную зависимость от американского доллара, наращивая золотовалютные резервы, и западные эксперты поддерживают данную инициативу.
Обновлено в 07:14
Политика

Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам

Обновлено в 09:27
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Общество

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области вечером 23 и 24 июня ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, усиление ветра до 25 м/с.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено в 06:42
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Бари Алибасов свалился с инвалидного кресла на ток-шоу Малахова

В самой студии Бари Алибасов появился на инвалидном кресле. В какой-то момент он просто упал с него, чем напугал всех гостей студии.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

В США один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в баре

Один человек погиб, до десяти получили ранения при стрельбе в баре в американском городе Саутбенд в штате Индиана, говорится в Twitter полиции города.
Обновлено в 09:17
Футбол

Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с лозунгами, направленными против политики России, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 07:11
Политика

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию привлечения туристов

Грузинские посольства за рубежом в связи с ограничениями России по авиаперевозкам и туризму начали кампанию в соцсетях по привлечению в страну гостей из дальнего зарубежья, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:06
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди, потерявшие записку для Владимира Путина, историю о которой глава государства рассказал на прямой линии, больше ничего не теряли.
Обновлено в 08:42
Политика

Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Футбол

«Спартак» хочет приобрести 21-летнего игрока сборной Алжира

Обновлено в 08:53
Общество

В Грузии запустили интернет-кампанию в поддержку туризма

Грузинские интернет-пользователи в знак поддержки туристического сектора страны запустили кампанию в сети под названием "Отдохни в Грузии".
Обновлено в 04:18
Политика

ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников

Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Происшествия

Во Льве Толстом обрушилась водонапорная башня

Башня была частью музейного квартала станции Астапово, на которой скончался писатель Лев Толстой.
Обновлено в 04:33
Общество

Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций

Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Гаджеты

Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц

Энтузиастам удалось повысить частоту обновления экрана Xiaomi Mi 9 до 84 Гц — у OnePlus 7 Pro она составляет, напомним, 90 Гц.
Обновлено вчера в 11:25
Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Политика

Песков оценил возможность встречи Путина и Трампа на саммите G20

Обновлено в 08:32
Политика

Представитель Китая стал главой продовольственной организации ООН

Цюй Дунъюй, выдвинутый Китаем на пост генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), был избран на данный пост по результатам тайного голосования в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное