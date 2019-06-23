Политика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК 22 июня в 23:01
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:16, Вашингтон
Финансы
Россияне в апреле взяли автокредитов на 57,7 млрд рублей
Выяснилось, что в апреле сумма займов увеличилась на 13% по сравнению с мартом и достигла 57,7 млрд рублей.
Обновлено в 01:07
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено вчера в 18:51
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова
Обновлено вчера в 12:51
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Игры
Вышел бесплатный платформер про черепашек-ниндзя
Проект в классическом жанре beat-em-up встречает графикой в стиле ретро и музыкой из оригинальных игр.
Обновлено вчера в 11:29
Армия и оружие
ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера
Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В воинской части Казахстана произошел взрыв
На территории воинской части в городе Арысь в Казахстане произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».
Обновлено в 00:49
Транспорт
В Екатеринбурге подземный переход на Эльмаше закопают за 45 млн рублей
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который демонтирует подземный переход на перекрестке Фронтовых Бригад и Старых Большевиков на Эльмаше.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил об операции по смене пола
Актер Алексей Панин заявил, что сделал операцию по смене пола.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу
Обновлено вчера в 15:15
Кино
«История игрушек — 4» возглавила российский прокат
Обновлено в 00:38
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Хореограф тренерского штаба олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, Даниил Глейхенгауз, извинился перед американской коллегой Джо-джо Гомез за использование в номере Загитовой элементов ее постановки.
Обновлено вчера в 14:27
Музыка
Новосибирец отправился на поиски с «Лизой Алерт» и написал песню
Новосибирский музыкант Андрей Ёлгин записал песню про поисковой отряд «Лиза Алерт» и их работу — она впервые прозвучала на закрытии ll общероссийского Форума добровольных поисково-спасательных отрядов.
Обновлено в 00:40
Общество
SenSat доставит «дефицитный» Интернет в отдаленные районы Алтайского края
В некоторых районах доступ к Интернету есть только в определенных точках, например, на почте, а в наиболее отдаленных селах его нет вообще.
Обновлено в 00:34
Гаджеты
Xiaomi CC9: дата анонса и красочная фотогалерея
Компания Xiaomi официально сообщила о том, что презентация смартфонов Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e состоится на следующей неделе, 2 июля 2019.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
ВСУ маскируют технику у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики активизировали проведение мероприятий по оборудованию позиций у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено вчера в 08:10
Авто
Британский авторынок в мае продолжил падение
Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на уровень спроса негативно влияют экономическая и политическая неопределенность в стране, а также продолжающееся падение спроса на автомобили с дизельным двигателем из-за ужесточения требований для этого сегмента.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
На Украине рассказали о встрече Зеленского с Путиным
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что встреча президента страны Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в будущем может состояться.
Обновлено вчера в 12:00
Авто
В сети появился рендер среднемоторного Dodge Viper
Выпуск Dodge Viper стартовал в 1992 году.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено вчера в 12:28
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидается в понедельник, 24 июня, в Москве и Московской области, сообщает сайт Гидрометцентр.
Обновлено вчера в 23:24
Религия
С понедельника у православных начинается Петров пост
В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойдут с 24 июня. По уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий.
Обновлено вчера в 10:43
Здоровье
Врач рассказала об опасности яблок и груш для аллергиков
Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Обновлено вчера в 20:43
Наука
Состав кишечного микробиома изменился при фибромиалгии
Медики обнаружили, что у женщин, страдающих фибромиалгией, изменяется состав кишечного микробиома, сообщается в статье, опубликованной в журнале Pain.
Обновлено 21 июня в 06:32