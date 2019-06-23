Политика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
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Авиакомпания Georgian Airways опровергла наличие долгов перед Россией

Эхо Москвы02:30

В Georgian Airways заявили об отсутствии долга перед Россией

Life.ruвчера в 19:17

В Грузии открестились от долгов перед Россией

Lenta.ruвчера в 23:43

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

РБКвчера в 23:01

Georgian Airways открестилась от долга перед РФ

Газета.Ruвчера в 22:31

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 июня

Интерфакс01:30

В Georgian Airways сообщили об отсутствии долга перед Россией

Rambler News Serviceвчера в 17:14
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Сборная Германии вышла в полуфинал Евро-2019 U21

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Вбив в поисковике одно только слово «свадьба», тут же выдается множество предложений, советов, или названий компаний, которые займутся всем, что нужно для торжества.
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Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
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Обновлено в 05:04
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Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Общество

Трамп поставил в Twitter ссылку на русскоязычный псевдо-аккаунт WSJ

Президент США Дональд Трамп по ошибке разместил в своем Twitter тег на русскоязычный аккаунт якобы русскоязычной версии издания Wall Street Journal, сообщает в воскресенье ресурс Huffpost.
Обновлено в 14:38
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Обновлено в 15:54
Политика

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу

Обновлено в 15:15
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
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Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

В начале 2017 года в Англии Нури Вергезе и Инга организовали скромный праздник, а в октябре того же года молодожены сыграли пышную свадьбу на родине жениха.
Обновлено вчера в 12:40
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В Грозном уничтожен напавший на сотрудников ДПС

В Грозном уничтожен бандит, напавший на сотрудников ДПС, сообщил «Интерфаксу» источник в СКФО.
Обновлено в 13:50
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Обновлено в 17:09
Политика

«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам

В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Аварийную посадку пожарного самолета сняли на видео

В субботу, 22 июня, пожарный самолет Lockheed L-188C(AT) Electra, принадлежащий компании Air Spray, занимающейся тушением возгораний с воздуха совершил аварийную посадку в аэропорту Ред Дир (Red Deer Regional Airport) в канадской провинции Альберта.
Обновлено в 06:47
Происшествия

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

Обновлено в 16:10
Технологии

В тюрьмах США запретили учебники по программированию

В тюрьмах американского штата Орегон запретили чтение нескольких десятков книг про использование компьютера и программирование.
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Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде

В Мадриде сошлись легенды «Реала» и «Челси». И устроили звездопад и голевую феерию.
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Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве

РЕН ТВ опубликовал видеозапись нападения на колонну марша равенства «Киев прайд 2019» в поддержку ЛГБТ.
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У здания парламента в Тбилиси возобновилась акция протеста

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В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
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Пара из Челябинска улетела в Грузию, чтобы сыграть свадьбу, и теперь не может вернуться на родину из-за отмены авиасообщения между двумя странами.
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Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ

Многие страны Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, открывающей России возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, сообщил РИА Новости накануне голосования глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
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2 июля произойдет полное солнечное затмение

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