Политика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:16, Вашингтон
Футбол
Сборная Германии вышла в полуфинал Евро-2019 U21
Первое место в группе B, набрав в трёх играх семь очков, заняла сборная Германии. Немцы вышли в полуфинал турнира.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Как подготовиться к свадьбе и что нужно знать
Вбив в поисковике одно только слово «свадьба», тут же выдается множество предложений, советов, или названий компаний, которые займутся всем, что нужно для торжества.
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга
Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил на появившуюся в СМИ информацию о том, что у него рак мозга.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду
Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи
Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
Обновлено вчера в 18:20
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Общество
Трамп поставил в Twitter ссылку на русскоязычный псевдо-аккаунт WSJ
Президент США Дональд Трамп по ошибке разместил в своем Twitter тег на русскоязычный аккаунт якобы русскоязычной версии издания Wall Street Journal, сообщает в воскресенье ресурс Huffpost.
Обновлено в 14:38
Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине
В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
В начале 2017 года в Англии Нури Вергезе и Инга организовали скромный праздник, а в октябре того же года молодожены сыграли пышную свадьбу на родине жениха.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
В Грозном уничтожен напавший на сотрудников ДПС
В Грозном уничтожен бандит, напавший на сотрудников ДПС, сообщил «Интерфаксу» источник в СКФО.
Обновлено в 13:50
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:09
Политика
«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам
В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Аварийную посадку пожарного самолета сняли на видео
В субботу, 22 июня, пожарный самолет Lockheed L-188C(AT) Electra, принадлежащий компании Air Spray, занимающейся тушением возгораний с воздуха совершил аварийную посадку в аэропорту Ред Дир (Red Deer Regional Airport) в канадской провинции Альберта.
Обновлено в 06:47
Происшествия
У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах
Обновлено в 16:10
Технологии
В тюрьмах США запретили учебники по программированию
В тюрьмах американского штата Орегон запретили чтение нескольких десятков книг про использование компьютера и программирование.
Обновлено в 01:15
Футбол
Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде
В Мадриде сошлись легенды «Реала» и «Челси». И устроили звездопад и голевую феерию.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве
РЕН ТВ опубликовал видеозапись нападения на колонну марша равенства «Киев прайд 2019» в поддержку ЛГБТ.
Обновлено в 06:03
Политика
У здания парламента в Тбилиси возобновилась акция протеста
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Авто
Авторынок России занял 12-е место в мире
В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Уехавшие в Грузию сыграть свадьбу россияне не смогли вернуться
Пара из Челябинска улетела в Грузию, чтобы сыграть свадьбу, и теперь не может вернуться на родину из-за отмены авиасообщения между двумя странами.
Обновлено в 15:09
Гаджеты
Составлен топ-5 лучших смартфонов стоимостью до 200 долларов
Рейтинг подготовили зарубежные журналисты, которые попытались подобрать устройства с лучшими характеристиками в ценовой категории до 200 долларов.
Обновлено в 10:31
Политика
Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
Многие страны Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, открывающей России возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, сообщил РИА Новости накануне голосования глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 09:01
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56