Политика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:18, Вашингтон
Общество
Дело завели на заммэра Сум, пожелавшего участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях
Прокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний заместителя мэра Сум Максима Галицкого, который считает, что геев и лесбиянок нужно отправлять в концлагеря.
Обновлено в 08:15
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Футбол
Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с Месси
Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес рассказал о том, чего ждет от предстоящего мачта третьего тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:38
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Футбол
Игнатьев вернулся к тренировкам с «Локомотивом»
Помимо Игнатьева новые контракты с «железнодорожниками» заключили голкипер Антон Коченков, защитник Борис Ротенберг и полузащитник Александр Коломейцев.
Обновлено в 06:32
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO
Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Британские морпехи во время учения «нацарапали» на груди свастику
Британские морпехи, задействованные в учении НАТО Baltic Protector, устроили на борту боевого корабля грандиозную попойку, в ходе которой разрисовали друг друга свастикой, пишет Daily Mail.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи
На снимках, опубликованных в соцсетях, видна часть автомобиля скорой помощи со следами крови.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Наука
Нейробиологи рассказали об опасности дремоты
Нейробиолог и эксперт по сну Мэтью Уокер сказал Business Insider, что чем короче ваш сон, тем короче ваша жизнь.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Происшествия
Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального
Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Обновлено в 07:36
Спорт
Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на Европейских играх
Россиянка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем в соревнованиях по художественной гимнастике на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Петербурге собака спасла новорождённую девочку
В Петербурге джек-рассел-терьер по кличке Мачо спас новорождённую девочку.
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие
Опубликованы фото с дооснащением китайского авианосца
Обновлено в 05:53
Футбол
Рой Кин покинул «Ноттингем Форест» спустя пять месяцев
Рой Кин покинул тренерский штаб клуба «Ноттингем Форест».
Обновлено в 08:12
Футбол
Интервью: «Овертайм» с Геннадием Орловым
Г. Орлов ― Ваня, вы правильно заметили.
Обновлено 20 июня в 10:54
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Происшествия
Сотни пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
В Краснодарском Президентском кадетском училище прошел первый выпускной
Учебное заведение открыли 1 сентября 2012 г. Сейчас в нем более 850 кадет, и недавно прошел первый выпуск после 7-летней программы обучения.
Обновлено в 07:57
Политика
Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку
Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
Обновлено в 07:50
Футбол
Неймар обещает футболистам «Барселоны» вернуться в клуб
Обновлено в 06:57
Политика
Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам
Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах.
Обновлено в 08:01
Общество
Johnson&Johnson обвинили в подсаживании американцев на антидепрессанты
Johnson&Johnson и другие компании раскрутили индустрию антидепрессантов на основе опиоидных препаратов.
Обновлено в 06:57
Политика
Филарет попросил главу МВД защитить Киевский патриархат от ПЦУ
Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (в миру Михаил Денисенко) попросил министра внутренних дел страны Арсена Авакова защитить верующих и имущество церковной организации от противоправных действий также неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 07:30
Путешествия
Определены самые популярные летом автобусные маршруты
В тройку самых популярных зарубежных маршрутов вошли рейсы Москва — Киев (1 573 рубля), Москва — Минск (1 442 рубля) и Петербург — Таллин (1 348 рублей).
Обновлено в 05:25