Экономика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
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В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

РБКвчера в 23:01

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 июня

Интерфакс01:30

В Грузии открестились от долгов перед Россией

Lenta.ruвчера в 23:43

Грузинская авиакомпания отрицает долги перед Россией

News.ruвчера в 23:41

Авиакомпания Georgian Airways опровергла наличие долгов перед Россией

Эхо Москвы02:30

Georgian Airways открестилась от долга перед РФ

Газета.Ruвчера в 22:31

В Georgian Airways заявили об отсутствии долга перед Россией

Life.ruвчера в 19:17
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Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем

Дочь певца Валерия Меладзе Инга разводится с мужем-иностранцем, сообщает Starhit.
Обновлено в 03:07
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Мусаси проиграл чемпионский титул Bellator

Обновлено вчера в 23:34
Теннис

Циципас: хочу войти в историю как лучший теннисист всех времён

Шестая ракетка планеты грек Стефанос Циципас рассказал о жизни вне теннисного корта, а также как ему хотелось бы запомниться болельщикам после завершения карьеры.
Обновлено в 02:17
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Общество

В Киеве сегодня состоится седьмой Марш равенства в поддержку ЛГБТ

Не обошлось без эксцессов и в этом году - вечером 19 июня в Киеве произошло нападение на участников ЛГБТ-движения.
Обновлено в 00:04
Кино

Джейк Джилленхол рассказал о съемках в новом фильме о «Человеке-пауке»

Обновлено вчера в 22:03
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Общество

Что звезды говорят: гороскоп на 22 – 28 июня

Что звезды советуют нам на ближайшую неделю.
Обновлено 21 июня в 19:00
Армия и оружие

ВКС передали два новейших вертолета Ми-28НМ

Воздушно-космические силы РФ получили два вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", способного сбивать ракеты противника с помощью широкого спектра воздушных средств поражения.
Обновлено в 03:32
Общество

Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено вчера в 17:27
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол

Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:03
Политика

Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье

Малышева назвала лучшую в мире диету

Обновлено в 02:19
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Политика

В Тбилиси возобновились антироссийские протесты

В Тбилиси вновь начались акции протеста, передает РИА "Новости". Отмечается, что на митинг пришло меньше людей, чем в предыдущие дни.
Обновлено вчера в 13:56
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Королева Великобритании Елизавета II "в ужасе" покинула Букингемский дворец, поскольку туда были вызваны службы по борьбе с крысами и мышами.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла

Обновлено в 01:18
Авто

Новый Mini JCW GP установит рекорд Нюрбургринга

Как рассказали представители Mini, новейшая версия JCW GP проехала круг менее чем за 8 минут — и программа тестирования еще не завершена к моменту официального пресс-релиза бренда.
Обновлено в 02:12
Политика

Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии

Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Спорт

Россия обыграла Болгарию в Лиге наций

В матче предварительного турнира мужской Лиги наций по волейболу сборная России обыграла команду Болгарии (3:0). Сборная России набрала 26 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие

США провели кибератаку на ракетные системы Ирана

Ранее ГЛАС сообщал о том, что американские СМИ выяснили кто победит в случае войны США с Китаем и Россией одновременно.
Обновлено в 02:52
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