Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:36, Вашингтон
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
Дочь певца Валерия Меладзе Инга разводится с мужем-иностранцем, сообщает Starhit.
Обновлено в 03:07
Единоборства
Мусаси проиграл чемпионский титул Bellator
Обновлено вчера в 23:34
Теннис
Циципас: хочу войти в историю как лучший теннисист всех времён
Шестая ракетка планеты грек Стефанос Циципас рассказал о жизни вне теннисного корта, а также как ему хотелось бы запомниться болельщикам после завершения карьеры.
Обновлено в 02:17
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Общество
В Киеве сегодня состоится седьмой Марш равенства в поддержку ЛГБТ
Не обошлось без эксцессов и в этом году - вечером 19 июня в Киеве произошло нападение на участников ЛГБТ-движения.
Обновлено в 00:04
Кино
Джейк Джилленхол рассказал о съемках в новом фильме о «Человеке-пауке»
Обновлено вчера в 22:03
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео
Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Общество
Что звезды говорят: гороскоп на 22 – 28 июня
Что звезды советуют нам на ближайшую неделю.
Обновлено 21 июня в 19:00
Армия и оружие
ВКС передали два новейших вертолета Ми-28НМ
Воздушно-космические силы РФ получили два вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", способного сбивать ракеты противника с помощью широкого спектра воздушных средств поражения.
Обновлено в 03:32
Общество
Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено вчера в 17:27
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол
Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»
Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:03
Политика
Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье
Малышева назвала лучшую в мире диету
Обновлено в 02:19
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Политика
В Тбилиси возобновились антироссийские протесты
В Тбилиси вновь начались акции протеста, передает РИА "Новости". Отмечается, что на митинг пришло меньше людей, чем в предыдущие дни.
Обновлено вчера в 13:56
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс
Королева Великобритании Елизавета II "в ужасе" покинула Букингемский дворец, поскольку туда были вызваны службы по борьбе с крысами и мышами.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Авто
Новый Mini JCW GP установит рекорд Нюрбургринга
Как рассказали представители Mini, новейшая версия JCW GP проехала круг менее чем за 8 минут — и программа тестирования еще не завершена к моменту официального пресс-релиза бренда.
Обновлено в 02:12
Политика
Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии
Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51
Спорт
Россия обыграла Болгарию в Лиге наций
В матче предварительного турнира мужской Лиги наций по волейболу сборная России обыграла команду Болгарии (3:0). Сборная России набрала 26 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие
США провели кибератаку на ракетные системы Ирана
Ранее ГЛАС сообщал о том, что американские СМИ выяснили кто победит в случае войны США с Китаем и Россией одновременно.
Обновлено в 02:52