Политика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
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Авиакомпания Georgian Airways опровергла наличие долгов перед Россией

Эхо Москвы02:30

В Georgian Airways сообщили об отсутствии долга перед Россией

Rambler News Serviceвчера в 17:14

В Грузии открестились от долгов перед Россией

Lenta.ruвчера в 23:43

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

РБКвчера в 23:01

Georgian Airways открестилась от долга перед РФ

Газета.Ruвчера в 22:31

В Georgian Airways заявили об отсутствии долга перед Россией

Life.ruвчера в 19:17

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 июня

Интерфакс01:30
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:08, Ашберн
Космос

Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный

Обновлено в 05:02
Наука

Новая нейросеть открывает тайны квантовой физики

Обновлено в 03:01
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиков

Тринадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено вчера в 14:31
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Радикалы перекрыли дорогу участникам гей-парада в Киеве

Уже сформировалась колонна националистов и радикалов, которые перекрыли маршрут следования участников ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Двухлетний малыш выжил после падения с восьмого этажа в Колпино

Двухлетний малыш выжил после падения с восьмого этажа в Колпино.
Обновлено в 01:58
Политика

Путин запретил россиянам оставаться в Грузии

Владимир Путин уже подписал указ, согласно которому с восьмого июля все российские авиакомпании должны прекратить летать в Грузию.
Обновлено 21 июня в 15:32
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Минобороны России создало на своем официальном сайте раздел, посвященный обороне Брестской крепости в начале Великой Отечественной войны.
Обновлено 21 июня в 22:39
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.
Обновлено в 01:52
Футбол

Лоськов: «Сезон для „Локомотива“ получился хорошим»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов подвел итоги прошедшего сезона для московского клуба.
Обновлено в 04:48
Авто

Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»

Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Политика

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Обновлено вчера в 20:25
Общество

На Кубани объявили экстренное предупреждение о грозовых ливнях

Сильные осадки в сочетании с грозой и градом прогнозируют на территории Краснодарского края 23 и 24 июня.
Обновлено в 04:21
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым

"Локомотив" продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и хавбеком Александром Коломейцевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Единоборства

Боец UFC нокаутировал соперника за девять секунд

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Europe. Голландский тяжеловес победил соперника за девять секунд.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой

Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
Обновлено в 04:22
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Космос

SpaceX похоронит более сотни людей в космосе

Американская космическая корпорация SpaceX готовится к отправке на орбиту корабля, который произведет на орбите сброс праха людей.
Обновлено в 02:37
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Общество

Путин поздравил россиян с сабантуем

Обновлено в 03:21
Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии

Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.
Обновлено вчера в 11:52
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
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