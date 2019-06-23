Политика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед РоссиейРБК вчера в 23:01

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.
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Авиакомпания Georgian Airways опровергла наличие долгов перед Россией

Эхо Москвы02:30

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 июня

Интерфакс01:30

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

РБКвчера в 23:01

В Грузии открестились от долгов перед Россией

Lenta.ruвчера в 23:43

Georgian Airways открестилась от долга перед РФ

Газета.Ruвчера в 22:31

В Georgian Airways заявили об отсутствии долга перед Россией

Life.ruвчера в 19:17

В Georgian Airways сообщили об отсутствии долга перед Россией

Rambler News Serviceвчера в 17:14
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Происшествия

В Забайкалье пять человек погибли в ДТП на федеральной трассе

Обновлено вчера в 23:53
Политика

Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.
Обновлено вчера в 04:10
Футбол

Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства»

Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 01:03
Авто

Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»

Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Политика

Владельцы ресторанов в Грузии подняли цены для русских

Уже несколько грузинских ресторанов убрали со столиков меню на русском языке, а некоторые повысили цены исключительно для русских туристов.
Обновлено в 04:36
Политика

Президент Грузии заступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за поддержание потока туристов из России, которым запретили авиаперелеты в страну.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие

Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ.
Обновлено в 02:07
Общество

Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому

Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Политика

Путин объяснил причины неудач Трампа

В эфире НТВ Путин заявил, что Трамп не может сделать отдельные "вещи, которые он хотел бы", из-за особенности американской политической системы.
Обновлено в 05:46
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Шоу-бизнес

Яна Рудковская гордится успехами сына Саши на льду в Японии

Продюсер Яна Рудковская в своем Инстаграм похвасталась успехами своего сына Саши.
Обновлено в 04:49
Политика

Путин поздравил граждан России с Сабантуем

Обновлено в 05:44
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол

«Торпедо» Игнашевича разгромило старейшую команду мира

«Торпедо» обыграло английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба.
Обновлено вчера в 12:51
Единоборства

Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи

В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Общество

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Вологодская студентка утонула, спасая детей

Обновлено в 00:10
Политика

Болтон встретится 23 июня в Израиле с Нетаньяху, а затем с Патрушевым

"Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправится в Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху 23 июня, после состоятся двух- и трехсторонние встречи по вопросам региональной безопасности с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом", - сказал Марки.
Обновлено 20 июня в 12:01
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие

Британские морпехи устроили пьяный дебош на учениях в Балтийском море

Британские морпехи устроили пьяный дебош на корабле во время учений в Балтийском море.
Обновлено в 06:08
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Происшествия

На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2

Обновлено в 06:37
Происшествия

В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW

Обновлено в 06:20
Политика

В Казани откроется генконсульство Туркменистана

Генеральное консульство Туркменистана откроется в Казани.
Обновлено в 04:41
Единоборства

Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO

Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
Космос

Рогозин опубликовал видео строительных работ на Восточном

Дмитрий Рогозин добавил, что для работ по строительству Восточного второй очереди продолжают мобилизовать строителей и технику.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Лена Темникова стала блондинкой

Обновлено вчера в 14:22
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