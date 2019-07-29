Запрет на прямое авиасообщение с РФ нанес грузинской авиакомпании Georgian Airways ущерб порядка $25 млн. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении авиаперевозчика.

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После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн. Об этом говорится в сообщении перевозчика 29 июля.

В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ

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