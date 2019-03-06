Армия и оружие

В Генштабе назвали невозможным отказ от призыва в армиюРИА Оренбуржье 03:20

Генштаб Вооруженных сил России считает полный отказ от призыва на срочную службу в армию нецелесообразным. Идею отказа от призыва срочников прокомментировал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский в интервью изданию «Красная звезда».
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В Минобороны объяснили нецелесообразность полного отказа от призывной службы

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Ради финансов и безопасности: В Генштабе сочли отказ от призыва на военную службу нецелесообразным

РЕН ТВвчера в 22:31

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Lenta.ruвчера в 18:06

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ТАССвчера в 17:19

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РИА Новостивчера в 20:18
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Армия и оружие

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Обновлено в 05:06
Происшествия

Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей

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Экономика

Правительство утвердило правила маркировки табачной продукции

С 1 июля 2019 года производители и импортеры будут обязаны наносить маркировку на упаковки сигарет и папирос, с 1 июля 2020 года - на упаковки прочих видов табачной продукции, говорится в постановлении правительства.
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Общество

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Обновлено в 06:50
Политика

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, который также запрещает военнослужащим иметь при себе гаджеты для передачи таких данных, передает ТАСС со ссылкой на текст закона.
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Космос

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Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Беременную дочь Марианны Максимовской задержали с героином

Беременную дочь журналистки Марианны Максимовской задержали с героином на севере Москвы.
Обновлено в 02:59
Политика

Плетнева объяснила свои слова о необходимости лечить гомосексуалистов

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) назвала частным мнением свои заявления о гомосексуалистах и распространении ВИЧ, озвученные на Первом канале.
Обновлено в 06:12
Происшествия

ЕСПЧ присудил бывшему губернатору Хорошавину €5100

ЕСПЧ присудил выплатить Хорошавину €5100.
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Финансы

Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году

Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.
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Общество

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Директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева, которая ранее возложила ответственность за питание школьников на их родителей, объяснила свои слова "оговоркой".
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Политика

Кортеж Медведева парализовал центр Люксембурга

Как пишет блогер Рустем Адагамов, местные жители небольшого государства удивлены кортежем российского премьера, который перекрыл центр.
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Общество

Законопроект о наказании за неуважение к власти прошел второе чтение

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Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию

Гульнару Каримову - дочь первого президента Узбекистана - перевели в колонию общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.
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Происшествия

На Ставрополье в ДТП с минивэном погибли шесть человек

По данным ГУ МЧС региона, в результате ДТП четыре человека погибли на месте, а еще двое скончались по пути в больницу.
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Общество

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Лондон лидирует в ТОП-20 значимых для мультимиллионеров городов мира в 2019 году, информирует "Интерфакс-Недвижимость".
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Суд оставил Александра Емельяненко под арестом

"Постановление судьи Кисловодского городского суда Ставропольского края от 2 марта 2019 года в отношении Емельяненко Александра Владимировича оставить без изменения", - вынес приговор судья.
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Могерини заявила о неподходящем для снятия санкций с России времени

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