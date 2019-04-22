Политика
В Генпрокуратуру Украины вызвали чиновников администрации ПорошенкоRT на русском 09:51
В Генеральную прокуратуру Украины на допрос вызвали Бориса Ложкина, бывшего руководителя администрации Петра Порошенко, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя Нацбанка страны Валерию Гонтареву. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить904
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Политика
Суд в США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог
Федеральный апелляционный суд США в понедельник отказал экс-информатору WikiLeaks Челси Мэннинг в освобождении под залог, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
Религия
У православных наступила Страстная неделя
По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
Обновлено в 07:23
Политика
Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Происшествия
При столкновениях в Панкисском ущелье Грузии пострадали 27 человек
Обновлено вчера в 09:10
Армия и оружие
Американские СМИ опубликовали «секретное» фото новейшего российского ударного вертолёта
В американских СМИ появилось «секретное» фото нового российского ударного вертолёта.
Обновлено в 18:57
Политика
Кремль считает преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Общество
В Конго рейнджер опубликовал уникальное селфи с позирующими гориллами
В Конго Матье Шамаву, рейнджер по борьбе с браконьерством национального парка Вирунга, опубликовал селфи с парой находящихся под угрозой исчезновения горных горилл, сообщает Independent.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Авто
Subaru отзывает более 52 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 15:40
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Политика
Спецслужбы США и Индии предупреждали об угрозе терактов на Шри-Ланке
Спецслужбы США и Индии сообщали властям Шри-Ланки о существующей опасности терактов, однако премьер-министра островного государства Ранила Викрамасингхе держали в неведении, сообщил де Силва в эфире телеканала CNN.
Обновлено в 17:07
Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины
Украинский лидер Петр Порошенко, который проиграл на прошедших 21 апреля выборах главы государства, заявил о намерении в будущем снова стать президентом.
Обновлено в 17:03
Политика
Премьер Испании отказался обсуждать помилование каталонских политиков
Премьер Испании Педро Санчес в ходе теледебатов накануне досрочных выборов в парламент, которые состоятся 28 апреля, отказался отвечать на вопрос о возможности помилования каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Обновлено в 18:51
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Технологии
«Ил» подготовил эскизный проект Ил-96-500Т для перевозки частей ракет на Восточный
ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) разработал эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для перевозки негабаритных грузов, например, транспортировки элементов ракет "Ангара" на космодром Восточный.
Обновлено в 18:35
Политика
Мизулина назвала запреты признаком свободы
Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.
Обновлено в 11:28
Футбол
Гендиректор «Локомотива» прокомментировал инциденты с футболистами
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил свое отношение к скандальным инцидентам с участием российских футболистов, передает "Матч ТВ".
Обновлено в 16:40
Хоккей
Кровопусков сменил Шанцева на посту генерального директора «Динамо»
Валерий Шанцев покинул пост генерального директора. На должность назначен Евгений Кровопусков.
Обновлено в 05:10
Происшествия
СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами
Убийство следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в прошлом году, может быть связано с расследуемым ею уголовным делом хакеров, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Футбол
Александр Григорян официально стал главным тренером «Тамбова»
Обновлено в 13:16
Экономика
«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2
Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Во время выступления Пугачева забыла слова песни
В сети появилось видео, на котом видно, как Кристина, обняв за плечи мать, поет последний куплет, а Алла Борисовна с микрофоном в руках ее слушает.
Обновлено в 13:13
Авто
Названы самые надежные моторы кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км
Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.
Обновлено в 10:21