Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам, заявил РИА Новости прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.

с чего всё началось

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации. «Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров», — цитирует Федосова РИА Новости.

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

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