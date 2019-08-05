Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарамRT на русском 07:05
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации. «Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров», — цитирует Федосова РИА Новости.
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Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам, заявил РИА Новости прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.РИА Новости07:11
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Генпрокуратура обвинила региональные власти в искажении статистики по пожарам
Московский Комсомолец06:55
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