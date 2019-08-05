Происшествия
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарамРИА Новости 07:11
Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Площадь пожаров составляет около 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.
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с чего всё началось
Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам, заявил РИА Новости прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.РИА Новости07:11
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Космос
Телескоп Hubble снял взаимодействие двух галактик
Обновлено в 07:53
Происшествия
Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
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Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Девочка погибла после нападения волка в Коми
Обновлено в 06:44
Экономика
Замгендиректора «Аэрофлота» Зингман покинул компанию, сообщил источник
Замгендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РИА Новости источник в "Аэрофлоте".
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Экономика
Гендиректор банка HSBC ушел в отставку
Британский банк HSBC объявил в понедельник об отставке генерального директора Джона Флинта.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Суд продлил арест аспиранта МГУ Азата Мифтахова до 7 сентября
Головинский суд Москвы на месяц продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в поджоге офиса «Единой России», сообщил «МБХ медиа» со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.
Обновлено в 09:47
Общество
Кристен Стюарт, Миа Гот и Клер Фой снялись для календаря Pirelli 2020
Календарь Pirelli 2020 придерживается ранее выбранной концепции, давая полную свободу фотографу в поисках и реализации своей идеи, визуализации мечты и собственного видения вещей в абсолютно разных областях жизни.
Обновлено в 04:32
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо.
Обновлено в 09:34
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии
Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:40
Авто
Новый Mustang Shelby GT500 обрастает подробностями
Прайсы на Ford Mustang Shelby GT500 2020 начинаются с отметки в 73995 долларов (чуть более 4,8 млн в переводе на рубли).
Обновлено в 07:51
Общество
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено в 02:58
Политика
Офис Зеленского только в июле озаботился проблемой договора о транзите газа
Проблема продления договора о транзите газа из РФ через Украину возникла из-за отказа Киева урегулировать во внесудебном порядке конфликта между компаниями.
Обновлено в 09:37
Авто
Компания Audi разработала электрический самокат
Компания Audi разработала электрический самокат под названием E-Tron.
Обновлено в 06:01
Финансы
Официальный курс евро вырос к рублю
Отмечается, что курс вырос на 66,55 копеек и составил 72,3732 рубля.
Обновлено в 05:48
Авто
Первая партия подержанных автомобилей прибыла из Китая в Россию
Обновлено в 08:18
Общество
Художник превратил в инсталляцию скульптуру без головы в Петербурге
Голову статуи в 2017 году похитил мужчина, которому не понравилось выражение лица скульптуры.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных средств поражения «Гром»
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) рассказала об основных тактико-технических характеристиках новейших управляемых авиационных средств поражения (АСП) "Гром", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:27
Кино
Американские критики назвали лучшие сериалы года
В номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект» победило шоу «Дрянь».
Обновлено в 09:41
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о разводе Анны Банщиковой с мужем-адвокатом
СМИ сообщили о разводе актрисы Анны Банщиковой и адвоката Всеволода Шаханова.
Обновлено в 09:31