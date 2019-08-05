Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарамRT на русском 07:05

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации. «Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров», — цитирует Федосова РИА Новости.
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с чего всё началось

Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам

Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам, заявил РИА Новости прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.
РИА Новости07:11

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Представитель генпрокуратуры: Власти Иркутской области и других регионов России искажали статистику о лесных пожарах

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По предварительным оценкам, из-за акций протеста, которые прошли в центре в Москвы 27 июля и 3 августа, предприятия в сфере торговли и услуг понесли убытки на сумму более 60 млн руб.
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