Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарамRT на русском 07:05

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации. «Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров», — цитирует Федосова РИА Новости.
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с чего всё началось

Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам

Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам, заявил РИА Новости прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.
РИА Новости07:11

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Генпрокуратура заподозрила регионы в искажении данных по пожарам

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РИА Новости07:11

Представитель генпрокуратуры: Власти Иркутской области и других регионов России искажали статистику о лесных пожарах

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Менее чем через сутки - рано утром в воскресенье - в результате стрельбы в городе Дейтон в Огайо были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.
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Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС

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Около 20 россиян задержали после драки в понедельник, 5 августа, с фанатами футбольного клуба «Краковия» в польском Кракове.
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Европейский авторынок сократился впервые за пять лет

Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA) подвела итоги первого полугодия и убедилась, что продажи новых автомобилей в Евросоюзе впервые с 2014-го сократились — на 3,1% (до 8 183 562 машин).
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В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
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Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала на них 43,16% голосов избирателей.
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Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
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В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм

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Теймур Джафаров назначен куратором производства сериалов в Okko Entertainment

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