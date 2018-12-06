с чего всё началось

Университет генпрокуратуры и психологи составили психологический профиль среднего коррупционера. Об этом 6 декабря, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Общество Общество В Париже из-за протестов закроют Эйфелеву башню Эйфелеву башню в столице Франции закроют для посетителей из-за акций протеста.

Общество Общество Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.

Общество Общество «Центр безопасности» начал работу во «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» уточнила 6 декабря, что только с начала 2018 года было удалено более 7,9 млн единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий, заблокировано свыше 1,8 млн уникальных профилей и 11,3 тыс. сообществ, где такие материалы распространялись.

Общество Общество Эксперты выбрали главный цвет 2019 года Международный исследовательский институт Pantone назвал главным цветом наступающего 2019 года оттенок «живой коралл» (Living Coral; 16-1546).

Транспорт Транспорт Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным

Общество Общество Официальный сайт губернатора Подмосковья начал работу Запущен официальный сайт губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в Instagram пресс-службы главы Подмосковья.

Общество Общество В Киеве переименовали Новороссийский проспект Депутаты Киевского городского совета одобрили переименование Новороссийского проспекта, передает РИА "Новости".

Общество Общество Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ Медиа» Напомним, сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы.

Общество Общество Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.

Общество Общество В Москве за ночь выпало более 10% месячной нормы осадков В Москве с вечера среды, 5 декабря, к утру 6 декабря выпало более 10% месячной нормы осадков, сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.

Транспорт Транспорт Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Общество Общество Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей

Здоровье Здоровье Названа основная причина смертей в России Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

Общество Общество Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.