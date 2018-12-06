Общество

В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера
Известия
07:03

Университет генпрокуратуры и психологи составили психологический профиль среднего коррупционера. Об этом 6 декабря, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Известия07:03
с чего всё началось
Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной в программе
 телеканала «Эфир» рассказал, как выглядит портрет среднего коррупционера.
РБК07:01

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Генпрокуратура составила психологический портрет среднестатистического коррупционера

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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
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