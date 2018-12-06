Общество
В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера
В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционераИзвестия07:03
Университет генпрокуратуры и психологи составили психологический профиль среднего коррупционера. Об этом 6 декабря, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Известия07:03
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Общество
В Париже из-за протестов закроют Эйфелеву башню
Эйфелеву башню в столице Франции закроют для посетителей из-за акций протеста.
Обновлено в 14:46
Общество
Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом
Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.
Обновлено в 14:02
Общество
«Центр безопасности» начал работу во «ВКонтакте»
Пресс-служба «ВКонтакте» уточнила 6 декабря, что только с начала 2018 года было удалено более 7,9 млн единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий, заблокировано свыше 1,8 млн уникальных профилей и 11,3 тыс. сообществ, где такие материалы распространялись.
Обновлено в 14:40
Общество
Эксперты выбрали главный цвет 2019 года
Международный исследовательский институт Pantone назвал главным цветом наступающего 2019 года оттенок «живой коралл» (Living Coral; 16-1546).
Обновлено в 14:00
Транспорт
Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным
Обновлено в 13:39
Общество
Официальный сайт губернатора Подмосковья начал работу
Запущен официальный сайт губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в Instagram пресс-службы главы Подмосковья.
Обновлено в 14:20
Общество
В Киеве переименовали Новороссийский проспект
Депутаты Киевского городского совета одобрили переименование Новороссийского проспекта, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:29
Общество
Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ Медиа»
Напомним, сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы.
Обновлено в 14:17
Общество
Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников
В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.
Обновлено в 13:49
Общество
В Москве за ночь выпало более 10% месячной нормы осадков
В Москве с вечера среды, 5 декабря, к утру 6 декабря выпало более 10% месячной нормы осадков, сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.
Обновлено в 08:24
Транспорт
Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря
Обновлено в 13:44
Общество
Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей
Обновлено в 13:23
Здоровье
Названа основная причина смертей в России
Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.
Обновлено в 14:47
Общество
Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии
Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 14:03
Транспорт
РЖД представят новый плацкартный вагон на Казанском вокзале
Обновлено в 14:32