Общество

В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера
Известия
07:03

Университет генпрокуратуры и психологи составили психологический профиль среднего коррупционера. Об этом 6 декабря, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Известия07:03
с чего всё началось
Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной в программе
 телеканала «Эфир» рассказал, как выглядит портрет среднего коррупционера.
РБК07:01

Подробнее о событии

Портрет коррупционера: энергичный, образованный 40-летний семьянин

Известия14:47

Генпрокуратура составила портрет среднестатистического коррупционера

Газета.Ru13:10

В Генпрокуратуре составили портрет коррупционера

РБК07:01

Генпрокуратура составила психологический портрет среднестатистического коррупционера

ТАСС06:43

В Генпрокуратуре описали типичного коррупционера

РИА Новости06:34

В России составили портрет среднестатистического коррупционера

Интерфакс - Россия05:30

Генпрокуратура составила психологический портрет коррупционера

Дождь06:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Общество

Эйфелеву башню в Париже закроют в субботу из-за акции протеста

Эйфелева башня, одна из главных достопримечательностей Парижа, в субботу 8 декабря временно прекратит принимать посетителей из-за акции протеста против повышения цен на топливо, сообщается на сайте башни.
Обновлено в 17:40
Общество

Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом

Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.
Обновлено в 19:17
Общество

«ВКонтакте» заблокировала 8 млн единиц опасного для детей контента

Администрация социальной сети «ВКонтакте» с начала 2018 года удалила около восьми миллионов единиц опасного для детей контента, сообщает 6 декабря пресс-служба соцсети.
Обновлено в 19:20
Транспорт

Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным

Обновлено в 19:00
Общество

Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников

В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.
Обновлено в 16:19
Общество

У губернатора Подмосковья появился официальный сайт

Обновлено в 14:54
Общество

Объявлен главный цвет 2019 года

Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2019 года.
Обновлено в 14:00
Транспорт

В Москве начали появляться таблички с новыми тарифами на парковку

Обновлено в 17:53
Общество

Власти Киева переименовали Новороссийский проспект

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование Новороссийского проспекта в Черниговский.
Обновлено в 15:42
Общество

Компания Deloitte подсчитала расходы россиян на Новый год

Средний россиянин намерен потратить на празднование наступающего 2019 года 16900 руб. На их планы влияют опасения из-за экономической ситуации в стране, говорится в исследовании "Новый год и Рождество — 2019" компании Deloitte, пишут "Ведомости".
Обновлено в 18:58
Здоровье

Названа основная причина смертей в России

Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.
Обновлено в 17:35
Общество

Вайнштейн поведал о худшем кошмаре в своей жизни

Голливудский продюсер Харви Вайнтшейн отправил своим друзьям письмо, в котором признался, что за последний год его жизнь превратилась в кошмар.
Обновлено в 17:43
Транспорт

Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Предновогодние пробки придут в Москву примерно в середине декабря.
Обновлено в 16:55
Общество

Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ Медиа»

Напомним, сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы.
Обновлено в 14:53
Общество

Открыта вакансия путешественника с зарплатой 7 тысяч евро в месяц

Отмечается, что кандидат должен иметь возможность уезжать на несколько месяцев, так как семья планирует путешествовать в страны Европы, Америки, Южной Америки и Австралию.
Обновлено в 18:22
Главное