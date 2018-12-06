Общество
В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера
В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционераИзвестия07:03
Университет генпрокуратуры и психологи составили психологический профиль среднего коррупционера. Об этом 6 декабря, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Известия07:03
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Общество
Из-за акций «желтых жилетов» в Париже в субботу закроют Эйфелеву башню
Власти французской столицы приняли решение о закрытии на один день, в субботу 8 декабря, одной из главных достопримечательностей столицы - Эйфелевой башни.
Обновлено в 17:40
Общество
Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом
Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.
Обновлено в 14:02
Транспорт
Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом
После вступления в силу нового закона герцогство станет первым в мире государством с бесплатным общественным транспортом.
Обновлено в 17:45
Общество
«ВКонтакте» заблокировала 8 млн единиц опасного для детей контента
Администрация социальной сети «ВКонтакте» с начала 2018 года удалила около восьми миллионов единиц опасного для детей контента, сообщает 6 декабря пресс-служба соцсети.
Обновлено в 17:26
Общество
Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников
В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.
Обновлено в 16:19
Общество
У губернатора Подмосковья появился официальный сайт
Обновлено в 14:54
Общество
Эксперты выбрали главный цвет 2019 года
Международный исследовательский институт Pantone назвал главным цветом наступающего 2019 года оттенок «живой коралл» (Living Coral; 16-1546).
Обновлено в 14:00
Общество
Власти Киева переименовали Новороссийский проспект
Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование Новороссийского проспекта в Черниговский.
Обновлено в 15:42
Транспорт
Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря
Предновогодние пробки придут в Москву примерно в середине декабря.
Обновлено в 16:55
Общество
Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ Медиа»
Напомним, сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы.
Обновлено в 14:53
Общество
Вайнштейн поведал о худшем кошмаре в своей жизни
Голливудский продюсер Харви Вайнтшейн отправил своим друзьям письмо, в котором признался, что за последний год его жизнь превратилась в кошмар.
Обновлено в 17:43
Здоровье
Названа основная причина смертей в России
Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.
Обновлено в 17:35
Общество
Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей
Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.
Обновлено в 13:23
Общество
Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии
Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 17:08
Транспорт
РЖД представят новый плацкартный вагон на Казанском вокзале
Обновлено в 14:32