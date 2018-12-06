с чего всё началось

Университет генпрокуратуры и психологи составили психологический профиль среднего коррупционера. Об этом 6 декабря, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Общество Общество Из-за акций «желтых жилетов» в Париже в субботу закроют Эйфелеву башню Власти французской столицы приняли решение о закрытии на один день, в субботу 8 декабря, одной из главных достопримечательностей столицы - Эйфелевой башни.

Общество Общество Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.

Транспорт Транспорт Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом После вступления в силу нового закона герцогство станет первым в мире государством с бесплатным общественным транспортом.

Общество Общество «ВКонтакте» заблокировала 8 млн единиц опасного для детей контента Администрация социальной сети «ВКонтакте» с начала 2018 года удалила около восьми миллионов единиц опасного для детей контента, сообщает 6 декабря пресс-служба соцсети.

Общество Общество Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.

Общество Общество У губернатора Подмосковья появился официальный сайт

Общество Общество Эксперты выбрали главный цвет 2019 года Международный исследовательский институт Pantone назвал главным цветом наступающего 2019 года оттенок «живой коралл» (Living Coral; 16-1546).

Общество Общество Власти Киева переименовали Новороссийский проспект Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование Новороссийского проспекта в Черниговский.

Транспорт Транспорт Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря Предновогодние пробки придут в Москву примерно в середине декабря.

Общество Общество Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ Медиа» Напомним, сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы.

Общество Общество Вайнштейн поведал о худшем кошмаре в своей жизни Голливудский продюсер Харви Вайнтшейн отправил своим друзьям письмо, в котором признался, что за последний год его жизнь превратилась в кошмар.

Здоровье Здоровье Названа основная причина смертей в России Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

Общество Общество Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.

Общество Общество Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.