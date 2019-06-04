Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапсаРИА Новости 08:21
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.РИА Новости08:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Шоу-бизнес
Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голос. Дети»
Обновлено в 11:05
Гаджеты
Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro
Apple решила не отставать от тенденций и внедрила темную тему в iOS 13.
Обновлено вчера в 17:38
Авто
АвтоВАЗ объявил в России отзыв более 900 автомобилей Lada Xray
Изготовители ПАО «АВТОВАЗ» проинформируют владельцев данных автомобилей Lada XRAY о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения работ по устранению дефекта, путем рассылки писем и/или по телефону.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Наука
Исследователи разработали новый способ контроля намагниченности материала для спинтроники
Ученые из ДВФУ, ЮУрГУ и Института физики Китайской академии наук разработали способ численной оценки действия тока на локальную намагниченность в ультратонких пленках состава рутений-кобальт-рутений с добавлением вольфрама, что позволит повысить управляемость контроля ориентациии спинов для правильной работы устройств электроники нового типа — спинтроники.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Экс-главу Росреестра Дагестана обвинили в махинациях с землей
Бывшего руководителя управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедова привлекли в качестве обвиняемого по делу о махинациях с земельными участками в Махачкале, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 08:49
Религия
Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
На сайте Украинской православной церкви (УПЦ) появилась информация о том, что игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Обновлено в 10:28
Политика
Зеленский обсудит «давление на РФ» с лидерами ЕС
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о "давлении на Россию".
Обновлено в 09:12
Здоровье
Назван лучший напиток для утоления жажды в жару
Эксперты рекомендуют для утоления жажды пить яблочный сок, разбавленный в два раза водой.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Суд Киева арестовал полицейских, застреливших 5-летнего ребёнка
Голосеевский суд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога двоих полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»
Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Политика
Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл
Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Обнаружено тело погибшего при крушении катера на Дунае туриста
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов
Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:03
Общество
Генпрокурор указал на нарушения в ходе мусорной реформы
В каждом третьем регионе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратурой выявлены нарушения при начислении платы за вывоз мусора, - заявил 4 июня генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщает информационный портал panram.ru.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Мужчина прорвался сквозь толпу фанатов, чтобы поцеловать Майли Сайрус
Обновлено вчера в 06:28
Авто
Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России
Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Политика
США усилили санкции в отношении Кубы
США ужесточили санкции в отношении Кубы — запретили групповые поездки в эту страну, а также экспорт автомобилей и самолётов.
Обновлено в 09:24
Космос
Возникли проблемы с выводом на орбиту самого мощного спутника связи
Спутник был запущен с космодрома Байконур 30 мая и благополучно выведен на целевую орбиту, однако с переводом аппарата на геостационарную орбиту возникли сложности.
Обновлено в 09:36
Финансы
Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРС
Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:45
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04