Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапсаРИА Новости 08:21
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
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с чего всё началось
В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.РИА Новости08:21
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