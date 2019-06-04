Общество

В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапсаРИА Новости 08:21

"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
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В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
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