Экономика
Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году
Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 годуРБК06:02
В начале декабря 2018 года Куренной рассказал, что в Генпрокуратуре составили портрет среднего коррупционера.
РБК06:02
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Энергетика
Нефть Brent подешевела до минимума с октября 2017 года
Стоимость барреля Brent с поставкой в феврале падала во вторник почти на 4% к закрытию предыдущих торгов, до $57,27 – минимального уровня с октября 2017 г.
Обновлено в 05:52
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос на 39 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 39,47 копейки - до 75,7761 рубля, курс доллара увеличился на 12,46 копейки - до 66,7454 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:27
Энергетика
Новак рассказал о рекордном росте добычи газа и нефти в 2018 году
Добыча нефти в 2018 году вырастет на 10 млн тонн, а добыча газа достигнет рекордных показателей.
Обновлено в 01:57
Экономика
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов
После заморозки розничных и мелкооптовых цен на топливо нефтяные компании переключились на корпоративных клиентов и меняют стоимость отпуска топлива им. Это может грозить ростом цен на товары и услуги, которые перевозятся транспортными компаниями, пишет "Коммерсант".
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Госдума одобрила контроль снятия наличных с карт иностранных банков
Госдума приняла закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков, целью которого является анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Обновлено в 03:40
Экономика
Минтруд ожидает сохранения уровня безработицы в ближайшие три года
«Ожидается, что в 2019–2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек»,— сказали в Минтруде.
Обновлено в 03:56
Экономика
Японский консорциум приобрел долю в аэропорту Хабаровска
Обновлено в 04:40
Экономика
Правительство выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие дорог
Регионам выделено около 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог.
Обновлено в 00:30
Экономика
Демократизация Госдумы обойдется в два миллиарда рублей
Стоимость ремонта Госдумы, начавшегося с предложения спикера нижней палаты Вячеслава Володина придать залу заседаний более демократичную форму амфитеатра, возросла втрое, пишет «Коммерсантъ» во вторник, 18 декабря.
Обновлено в 02:38
Энергетика
«Газпром» с начала 2018 года увеличил добычу газа на 5,7%
«Газпром» с 1 января по 15 декабря увеличил добычу газа на 5,7% (до 473,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 03:04
Экономика
Правительство создаст кластер по импортозамещению протезов и имплантов
Министерство промышленности и торговли предложило правительству создать кластер для производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердили в Минпромторге.
Обновлено в 00:00
Экономика
Россия увеличила объем вложений в гособлигации США до $14,6 млрд
В октябре текущего года Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги правительства США до $14,629 млрд против $14,419 млрд в сентябре, об этом свидетельствуют данные американского министерства финансов.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
В России могут повысить ввозные пошлины на телекомоборудование
В ходе выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске было предложено ввести меры, которые позволят стимулировать сбыт отечественного телекоммуникационного оборудования, не уступающего по качеству импортным аналогам.
Обновлено в 02:25
Экономика
Госдума увеличила максимальную сумму микрозайма для малого бизнеса
Максимальный размер суммы микрозайма для представителей малого и среднего бизнеса увеличится до 5 млн рублей, соответствующий законопроект сегодня приняла Госдума.
Обновлено в 03:27
Экономика
ЦБ исключил компанию «Респект» из списка страховщиков застройщиков
Банк России исключил страховую компанию "Респект" из списка компаний, имеющих право страховать ответственность застройщиков.
Обновлено в 03:21