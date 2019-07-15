с чего всё началось

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который уже второй год удерживается на Украине по обвинению в госизмене, может быть отпущен. Об этом заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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Общество Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников» Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.

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