Политика
На Украине анонсировали освобождение Кирилла ВышинскогоLenta.ru 03:54
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который уже второй год удерживается на Украине по обвинению в госизмене, может быть отпущен. Об этом заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
Предположение о том, что руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, возможно, выпустят из СИЗО, Сарган озвучила на своей странице в Facebook.Телеканал 360°04:02
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