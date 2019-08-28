Политика
РИА НовостиВ Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 21:52, Вашингтон
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Происшествия
Женщина порезала трехлетнему ребенку лицо в центре Тбилиси
В центре Тбилиси женщина совершила нападение на двоих малолетних детей, шедших по улице с родителями.
Lenta.ru 08:08
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Российская газета 10:08
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Театры
Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ
В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
Московский Комсомолец 05:31
Финансы
Минфин США отказался от долларовых интервенций
Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК 19:22
Общество
Импортная здоровая пища может исчезнуть из российских магазинов
С 2020 года в России вводятся нормы по обязательной сертификации товаров и введению маркировки «органическая продукция».
Дни24 01:02
Экономика
Долг россиян по налогам увеличился
Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года.
Lenta.ru 21:47
Кино
Российские телезрители назвали лучшие отечественные фильмы
РИА Новости 11:47
Происшествия
В Новосибирске на людей обрушилась стена здания
В Новосибирске идет спасательная операция. Там на людей обрушилась стена здания, находящего на реконструкции.
ToDay News Ufa 16:48
Политика
Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте
Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс 21:38
Армия и оружие
Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 15:27
Здоровье
Эксперты рассказали о действенной экстремальной «пещерной» диете
Planet Today 12:23
Авто
Опубликованы комплектации и цены на новый Honda e
Honda подтвердила, что новый электрический ситикар Honda e будет оснащен литий-ионной батареей мощностью 36 кВт, обеспечивающей пробег свыше 200 км. Компания раскрыла несколько важных деталей о новом электромобиле и его батарее.
SpeedMe 00:50
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Кино
Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Профиль 14:10
Политика
Юристы Трампа пригрозили NBC судом за клевету о связях с олигархами РФ
Юристы американского президента Дональда Трампа потребовали от медиакорпорации NBCUniversal дать опровержение на распространенные ранее одним из ее ведущих утверждения о том, что американский лидер якобы брал кредиты в банке при поручительстве некоторых российских олигархов.
Известия 19:43
Происшествия
Авария на ГЭС на востоке Турции привела к затоплению дороги
Авария на гидроэлектростанции в провинции Сивас на востоке Турции привела к затоплению автодороги, под водой оказались три автомобиля, спасены шесть человек, сообщает агентство Anadolu в четверг.
РИА Новости 19:22
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски озадачила поклонников своим внешним видом
Неудивительно, что многие пользователи социальных сетей пописываются на ее страничку в Instagram и пристально следят не только за ее личной жизнью, но и за ее внешним видом.
Bimru.ru 11:32
Путешествия
Украинских отдыхающих в Крыму стало больше
В сутки границу с полуостровом пересекают до 14 тысяч граждан соседней страны, рассказали в Погрануправлении ФСБ России по Крыму.
Телеканал 360° 03:18
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Армия и оружие
На Ил-96 заменят иностранные системы связи на отечественные
Начальник научно-технического центра радиосвязного оборудования НПП «Полёт» (входит в «Росэлектронику») Леонид Вдовин сообщил о планах заменить иностранное оборудование радиосвязи на самолётах семейства Ил-96 на отечественное.
RT на русском 21:14
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Происшествия
Грузовик врезался в лесовоз на КАД
Днем в среду, 28 августа, на 121 километре кольцевой автомобильной дороги грузовик не пропустил лесовоз, что привело к крупному ДТП, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Телеканал Санкт-Петербург 08:14
Финансы
Страховщикам показали, как не падать
Банк России опубликовал положение о финансовой устойчивости компаний Банк России доработал концепцию по финансовой устойчивости страховщиков — вчера регулятор опубликовал проект положения о порядке определения платежеспособности участников этого рынка.
Коммерсантъ 18:18
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55