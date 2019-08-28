с чего всё началось

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

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Происшествия Женщина порезала трехлетнему ребенку лицо в центре Тбилиси В центре Тбилиси женщина совершила нападение на двоих малолетних детей, шедших по улице с родителями.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

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Финансы Минфин США отказался от долларовых интервенций Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.

Общество Импортная здоровая пища может исчезнуть из российских магазинов С 2020 года в России вводятся нормы по обязательной сертификации товаров и введению маркировки «органическая продукция».

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Происшествия В Новосибирске на людей обрушилась стена здания В Новосибирске идет спасательная операция. Там на людей обрушилась стена здания, находящего на реконструкции.

Политика Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.

Армия и оружие Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.

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Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

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Политика Юристы Трампа пригрозили NBC судом за клевету о связях с олигархами РФ Юристы американского президента Дональда Трампа потребовали от медиакорпорации NBCUniversal дать опровержение на распространенные ранее одним из ее ведущих утверждения о том, что американский лидер якобы брал кредиты в банке при поручительстве некоторых российских олигархов.

Происшествия Авария на ГЭС на востоке Турции привела к затоплению дороги Авария на гидроэлектростанции в провинции Сивас на востоке Турции привела к затоплению автодороги, под водой оказались три автомобиля, спасены шесть человек, сообщает агентство Anadolu в четверг.

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Шоу-бизнес Эмили Ратаковски озадачила поклонников своим внешним видом Неудивительно, что многие пользователи социальных сетей пописываются на ее страничку в Instagram и пристально следят не только за ее личной жизнью, но и за ее внешним видом.

Путешествия Украинских отдыхающих в Крыму стало больше В сутки границу с полуостровом пересекают до 14 тысяч граждан соседней страны, рассказали в Погрануправлении ФСБ России по Крыму.

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Происшествия Грузовик врезался в лесовоз на КАД Днем в среду, 28 августа, на 121 километре кольцевой автомобильной дороги грузовик не пропустил лесовоз, что привело к крупному ДТП, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Финансы Страховщикам показали, как не падать Банк России опубликовал положение о финансовой устойчивости компаний Банк России доработал концепцию по финансовой устойчивости страховщиков — вчера регулятор опубликовал проект положения о порядке определения платежеспособности участников этого рынка.