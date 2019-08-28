с чего всё началось

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

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Происшествия Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.

Происшествия Кремль прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, отвратительными и неприемлемыми.

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Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

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Здоровье В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

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Политика В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.

Армия и оружие Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.

Космос Ростовский ученый разработал школьное пособие по астрономии для виртуальных космических путешествий Сотрудник кафедры физики космоса ЮФУ, заведующий учебной обсерваторией Михаил Невский разработал и выпустил к началу нового учебного года, который стартует в 2019-м с понедельника, 2 сентября, пособие для старшеклассников по астрономии.

Гаджеты В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.

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Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.

Армия и оружие Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Происшествия Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве Водитель внедорожника насмерть сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Минской улице в Москве.