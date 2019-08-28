Политика
РИА НовостиВ Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
Экономика
Росстат заявил о росте бедности в России
В сравнении с I кварталом показатель уменьшился на 1,6% Отмечается, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (что является уровнем бедности) во II квартале 2019 года достигла 18,6 миллионов человек, или 12,7% от всего населения, говорится в материалах статистического ведомства.
MoneyTimes.Ru 03:45
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Происшествия
Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек
Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости 22:38
Происшествия
Кремль прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, отвратительными и неприемлемыми.
VSE42 Новости 08:59
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом
Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru 06:00
Армия и оружие
Войска КНР приступили к ротации военнослужащих в Гонконге
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг утром приступила к ротации дислоцированных в Гонконге солдат и офицеров.
ТАСС 19:00
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
RT на русском 21:44
Политика
В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами
Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Армия и оружие
Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных
Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.
Известия 17:20
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Космос
Ростовский ученый разработал школьное пособие по астрономии для виртуальных космических путешествий
Сотрудник кафедры физики космоса ЮФУ, заведующий учебной обсерваторией Михаил Невский разработал и выпустил к началу нового учебного года, который стартует в 2019-м с понедельника, 2 сентября, пособие для старшеклассников по астрономии.
КП - Ростов-на-Дону 08:25
Гаджеты
В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус
В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.
ТК Звезда 19:57
Музыка
Киркоров обматерил со сцены персонал «Новой волны» во время репетиции — видео
Во время репетиции своего выступления на фестивале "Новая волна — 2019" певец Филипп Киркоров выругался матом на своих помощников и организаторов мероприятия.
Life.ru 21:05
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ 20:52
Кино
Вышел первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
Культуромания 14:06
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Происшествия
В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
RT на русском 10:00
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 22:24
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
Водитель внедорожника насмерть сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Минской улице в Москве.
Газета.Ru 12:15
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 11:53