Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
"Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - написала она в Twitter
.
ТАСС13:12

Подробнее о событии

В Киеве дезавуировали заявление о «согласии» Вышинского покинуть Украину

Взгляд.ру17:46

Освобождение Кирилла Вышинского состоялось в рамках подготовки к обмену по формуле «35 на 35»

Эхо Москвы18:08

В Генпрокуратуре Украины объяснили изменение меры пресечения Вышинскому подготовкой к обмену

Говорит Москва12:53

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

РИА Новости13:34

Генпрокуратура Украины связала освобождение Вышинского с подготовкой обмена «35 на 35»

Коммерсантъ13:19

В ГПУ заявили, что освобождение Вышинского связано с обменом в формате «35 на 35»

ТАСС13:12

Кирилл Вышинский на свободе. Почему обмен на Сенцова не состоялся

Дождь14:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
Экономика

Росстат заявил о росте бедности в России

В сравнении с I кварталом показатель уменьшился на 1,6% Отмечается, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (что является уровнем бедности) во II квартале 2019 года достигла 18,6 миллионов человек, или 12,7% от всего населения, говорится в материалах статистического ведомства.
MoneyTimes.Ru 03:45
Политика

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Происшествия

Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости 22:38
Происшествия

Кремль прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, отвратительными и неприемлемыми.
VSE42 Новости 08:59
Армия и оружие

Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать свою атомную бомбу

РИА Новости 21:57
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Шоу-бизнес

Кабмин хочет поручить Бузовой пропаганду безопасности на дорогах

МР7.ру 11:38
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом

Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru 06:00
Армия и оружие

Войска КНР приступили к ротации военнослужащих в Гонконге

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг утром приступила к ротации дислоцированных в Гонконге солдат и офицеров.
ТАСС 19:00
Здоровье

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Общество

В Приморском крае ввели режим ЧС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
RT на русском 21:44
Политика

В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами

Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Армия и оружие

Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных

Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.
Известия 17:20
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Вести.Ru 04:55
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка

Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Космос

Ростовский ученый разработал школьное пособие по астрономии для виртуальных космических путешествий

Сотрудник кафедры физики космоса ЮФУ, заведующий учебной обсерваторией Михаил Невский разработал и выпустил к началу нового учебного года, который стартует в 2019-м с понедельника, 2 сентября, пособие для старшеклассников по астрономии.
КП - Ростов-на-Дону 08:25
Шоу-бизнес

Пригожин назвал отличие Волочковой и Бузовой от «настоящих звезд»

ФАН 22:38
Гаджеты

В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус

В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.
ТК Звезда 19:57
Музыка

Киркоров обматерил со сцены персонал «Новой волны» во время репетиции — видео

Во время репетиции своего выступления на фестивале "Новая волна — 2019" певец Филипп Киркоров выругался матом на своих помощников и организаторов мероприятия.
Life.ru 21:05
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Технологии

Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ 20:52
Кино

Вышел первый тизер нового фильма Кристофера Нолана

Культуромания 14:06
Армия и оружие

Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Происшествия

В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России

RT на русском 10:00
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 22:24
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве

Водитель внедорожника насмерть сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Минской улице в Москве.
Газета.Ru 12:15
Армия и оружие

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам

РИА Новости 13:35
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 11:53
Как работают Яндекс.Новости?
Арест Кирилла ВышинскогоБольше новостей по теме
Главное