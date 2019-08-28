с чего всё началось

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

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Политика Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

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Космос NASA предупредило о приближении к Земле двух огромных астероидов Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредило о том, что к нашей планете приближаются сразу два больших по размеру астероида.

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Политика Коммунисты надеются на дивиденды от Навального Коммунисты раскритиковали действия власти в ходе кампании.

Происшествия Под завалами обрушившегося здания в Новосибирске могут быть 12 человек Под завалами обрушившегося строящегося здания в Новосибирске могут находиться 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

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Политика В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.

Авто Какие автомобили в России чаще других попадают в ДТП Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений за последние 4 месяца – выяснили, что треть автомобилей возрастом до 10 лет побывали в ДТП, и составили рейтинг самых аварийных брендов и моделей.

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Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Политика Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.

Армия и оружие ВСУ обстреляли исправительную колонию и рынок в Горловке Территория исправительной колонии и рынок в Горловке подверглись обстрелам со стороны украинских карателей, есть попадания.

Футбол «Крылья Советов» подпишут защитника «Бенфики» Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов».

Шоу-бизнес Мария Миронова во второй раз станет мамой Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.

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Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Шоу-бизнес Анжелика Варум поддержала Лолиту Милявскую после развода Анжелика Варум опубликовала в инстаграме трогательный пост, в котором поддержала свою подругу Лолиту Милявскую, недавно пережившую развод.