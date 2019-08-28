Политика
РИА НовостиВ Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
Политика
Путин и Эрдоган показались на Су-57
Утро.ru вчера в 07:01
Политика
Госдеп раскрыл цель несостоявшейся поездки сенаторов США в Россию
Сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые утверждают, что им отказали в получении визы в Россию, планировали в ходе своей поездки обсудить вопросы двусторонних отношений и оценить перспективы для более конструктивного взаимодействия двух стран, заявили в Госдепе США.
Газета.Ru 07:48
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Армия и оружие
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителя F-35
Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон крайне озабочен кражей Китаем технологий американского малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, который применил их для создания своего новейшего истребителя J-20.
Военное обозрение 11:14
Происшествия
Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания
Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня 10:55
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
Российская газета 13:35
Общество
Подан иск о банкротстве компании «ЛенСпецСтрой» с долгостроем в Мурино
В арбитраж подан иск о банкротстве компании «ЛенСпецСтрой», которая выступает застройщиком первой очереди ЖК «Ленинградская перспектива» в Мурино.
NSP.ru 08:36
Авто
Какие автомобили в России чаще других попадают в ДТП
Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений за последние 4 месяца – выяснили, что треть автомобилей возрастом до 10 лет побывали в ДТП, и составили рейтинг самых аварийных брендов и моделей.
Журнал Авто.ру 04:24
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35
В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35.
Российская газета 12:12
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Экономика
Германия положила глаз на российский мегапроект
Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Гаджеты
Живые фотографии Google Pixel 4
В сети появились живые фотографии, показывающие переднюю и заднюю часть Google Pixel 4. Смартфон работает под управлением Android 10, что можно определить по появлению панели жестов навигации в нижней части экрана и скобок для Google Assistant в нижнем левом и правом углах дисплея.
Megaobzor.com 04:08
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Баскетбол
Объявлен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира
Тренерский штаб сборной России по баскетболу определился с составом команды на предстоящий Кубок мира.
ТАСС 12:11
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:56
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
Учёные напоминают, что дисбаланс "хороших" и "плохих" микробов в кишечнике может привести к неблагоприятным последствиям, таким как сбои в работе иммунной системы, увеличение веса или повышение уровня холестерина в крови.
Вести.Наука 08:07
Общество
Россиян предупредили о заморозках
В некоторых районах Московской области ожидается до минус двух градусов. В Москве также возможны заморозки в ночь на четверг, 29 августа.
Lenta.ru 03:57
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru вчера в 03:16
Происшествия
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице. Об этом ее отец Андрис Лейкуцис сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Российская газета 10:08
Киберспорт
Football Manager 2020 выйдет в ноябре
Релиз Football Manager 2020 состоится в ноябре 2019 года, игра будет доступна на PC и Google Stadia.
Матч ТВ 03:19
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Гаджеты
Microsoft покажет новые устройства 2 октября в Нью-Йорке
Компания Microsoft объявила дату своего следующего большого аппаратного события - 2 октября.
Megaobzor.com 07:08