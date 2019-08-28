Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
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"Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - написала она в Twitter
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