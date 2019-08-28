с чего всё началось

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

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Гаджеты Живые фотографии Google Pixel 4 В сети появились живые фотографии, показывающие переднюю и заднюю часть Google Pixel 4. Смартфон работает под управлением Android 10, что можно определить по появлению панели жестов навигации в нижней части экрана и скобок для Google Assistant в нижнем левом и правом углах дисплея.

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Общество Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.