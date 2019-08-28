с чего всё началось

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост. Об этом сообщает портал «Страна.ua», который опубликовал скриншот поста в Facebook.

Происшествия Больницу в Тюмени проверят после жалобы на отказ принять умирающего В Тюмени областной департамент здравоохранения проводит служебную проверку в областной клинической больнице № 2 после сообщений СМИ об отказе больницы прооперировать тяжелобольного мужчину.

Киберспорт Football Manager 2020 выйдет в ноябре Релиз Football Manager 2020 состоится в ноябре 2019 года, игра будет доступна на PC и Google Stadia.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Происшествия Суд в Москве отправил второго участника акции против повышения пенсионного возраста на принудительное лечение Напавшего на полицейского на несогласованной акции в столице в сентябре 2018 года Василия Костылева в судебном порядке решили отправить на принудительное лечение.

Общество В работе платформы Office 365 произошел сбой Сбой в работе платформы Office 365, которая является программным продуктом Microsoft, наблюдается в среду в ряде стран.

Экономика В Москве в августе возник дефицит авокадо Проблемы с авокадо в августе бывают каждый год, но сейчас дефицит сопровождается ростом цен, сообщил владелец сети кафе Avocado Point Элина Осипова.

Кино В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.

Общество В Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район» Как сообщает пресс-служба Смольного, итоги конкурса были подведены на заседании городского правительства.

Происшествия На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон» В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.

Происшествия СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Политика Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки» Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.

Политика СМИ сочли отказ Лукашенко ехать в Польшу солидарностью с Путиным Белорусский лидер Александр Лукашенко отказался от поездки в Варшаву в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Интернет На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА» Среди прочего на МАКС-2019 представлены и современные цифровые устройства, включая средства связи и компьютеры.

Политика Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.

Гаджеты РБК: Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к банку.

Происшествия Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.

Происшествия Отец погибшей в Турции российской девочки прокомментировал ее смерть Отец 12-летней девочки из Санкт-Петербурга, которая скончалась в больнице в Турции после того, как пострадала в бассейне, где ее руку засосало в трубу, обратился к подписчикам в соцсети "ВКонтакте".

Политика Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными Захарова отметила, что решение о введении нового пакета санкций принято с целью "нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики", однако РФ "не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям".

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.

Технологии Назван интернет-поисковик, выдающий больше всего пиратского контента Проверка найденных ссылок и видеофайлов показала, что результаты поиска Google содержат наибольшее число ссылок на пиратский контент в сравнении с другими проверенными площадками.

Технологии Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Кино Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом На ютьюб-канале WBRussia опубликован финальный локализованный трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом в титульной роли.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.