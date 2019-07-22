Политика

В Генпрокуратуре Украины рассказали, куда «исчез» ЛуценкоАргументы и Факты 10:14

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выборов в Раду будет назначен новый генпрокурор Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко официально находится в отпуске, рассказала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
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