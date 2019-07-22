Политика

В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» ЛуценкоRT на русском 08:29

Об «исчезновении» Луценко сообщал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Читать в источнике
Обсудить1
Андрей Портнов
Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет Сторожук.
— Андрей Портнов, украинский юристРЕН ТВ 07:34

Подробнее о событии

В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» Луценко

RT на русском08:29

Адвокат Януковича рассказал об исчезновении генпрокурора Украины

РЕН ТВ07:34

В генпрокуратуре Украины рассказали, куда пропал Луценко

Газета.Ru08:17

В Генпрокуратуре Украины ответили на сообщения об «исчезновении» Луценко

РИА Новости08:10

Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины

Вести.Ru07:40

На Украине потеряли генпрокурора

Lenta.ru08:23

Юрист Януковича сообщил об исчезновении генерального прокурора Украины

ТАСС07:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Обновлено вчера в 15:39
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова

Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол

«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 08:29
Авто

Продажи Toyota RAV4 нового поколения стартуют осенью

Компания Toyota готовит кроссовер RAV4 пятого поколения к выходу на новый рынок.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Во Франции нашли затонувшую более полувека назад подводную лодку

Во Франции обнаружили подводную лодку «Минерва», затонувшую в Средиземном море 51 год назад.
Обновлено в 06:55
Политика

Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов

По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана».
Обновлено в 04:00
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Интернет

В интернете появились поддельные приложения FaceApp

Антивирусная компания ESET предупредила пользователей о том, что в сети начали распространять поддельные версии приложения FaceApp.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения

Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Экономика

«Ромир»: в июне у россиян стало на 11,4% больше «свободных денег»

За июнь объем «свободных денег» россиян увеличился на 11,4%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Обновлено в 07:13
Происшествия

Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации

Обновлено в 06:51
Футбол

Шаронов не попал на концерт «Металлики» из-за матча с «Динамо»

Обновлено в 02:43
Экономика

Счетная палата воспротивилась тратам ФНБ на экспортные кредиты

На прошлой неделе комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила поправки, которые позволяют расходовать средства ФНБ при достижении его объема более 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов.
Обновлено в 07:26
Политика

Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Авто

Audi представил обновленный кроссовер SQ7 TDI

В результате фейслифтинга, как и недавно обновленный Q7, внедорожник SQ7 получает новые шикарные фары, задние фонари, которые подчеркивает горизонтальная хромированная планка, новую решетку радиатора, множество элементов в матовом серебре и четыре выхлопные трубы, как явный признак того, что это не обычный Q7.
Обновлено в 04:58
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Обновлено в 02:18
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

Обновлено в 08:16
Политика

В правительстве Украины начались обыски

В помещениях кабинета министров Украины, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятия «Спецтехноэкспорт» проходят обыски.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Обновлено в 05:54
Политика

Лукашенко назвал Украину «общей бедой»

Ранее сообщалось, что Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов в Житомире.
Обновлено в 08:22
Общество

В Краснодаре за сутки выпала месячная норма осадков

По данным синоптиков, за сутки на город выпала месячная норма осадков.
Обновлено в 03:40
Политика

Болтон в Токио обсудил ситуацию вокруг КНДР и в Персидском заливе

Ранее Соединенные Штаты заявили, что продолжают работу над созданием международной коалиции Sentinel, которая занялась бы обеспечением свободы судоходства в регионе Персидского залива, однако, по мнению Вашингтона, для успеха необходимо активное участие международных партнеров США.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Россия и Турция ведут переговоры по производству деталей для С-400

Обновлено в 08:38
Экономика

Центробанк за полгода выявил более тысячи черных кредиторов

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях рассказал ТАСС, что ЦБ в первом полугодии 2019 года выявил на финансовом рынке более 1 тыс. черных кредиторов.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное