Политика
В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» ЛуценкоRT на русском 08:29
Об «исчезновении» Луценко сообщал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
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Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет Сторожук.
— Андрей Портнов, украинский юристРЕН ТВ 07:34
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