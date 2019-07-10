Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с коллегами на Украине, в 2019 году Киев удовлетворил ряд запросов Москвы, рассказал РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

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Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Об этом рассказал официальный представитель российского надзорного ведомства Александр Куренной.

В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

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