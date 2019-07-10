Политика
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с УкраинойRT на русском 20:26
Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Об этом рассказал официальный представитель российского надзорного ведомства Александр Куренной.
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с чего всё началось
Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с коллегами на Украине, в 2019 году Киев удовлетворил ряд запросов Москвы, рассказал РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.РИА Новости20:06
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Дипломат отметил, что Россия каждый год представляет в ООН резолюцию против прославления нацизма, но США и Украина все время голосуют против.
Обновлено в 22:46
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
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Общество
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Программа содействия некоторым категориям работников РЖД в приобретении жилья является частью комплексного Плана по привлечению и закреплению персонала в регионе БАМа до 2025 года.
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Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
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Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
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Политика
«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией
Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИДе.
Обновлено в 19:45
Авто
Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей
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Шоу-бизнес
СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман
Обновлено в 18:14
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Интернет
Компания Huawei полностью обеспечила сетью 5G первую страну в Европе
Китайская компания Huawei полностью обеспечила первую страну в Европе сетью мобильной связи пятого поколения 5G, сообщило Agence France-Presse.
Обновлено в 16:27
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено в 22:30
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Общество
Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье
Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".
Обновлено в 22:43
Политика
Владимир Путин поддержал изобретение молодого ученого из УрФУ
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Екатеринбург провел встречу со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Музыка
Рок-фестиваль памяти Егора Летова под Омском перенесен на 2020 год
Рок-фестиваль памяти лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, который планировалось провести летом на частном аэродроме имени Летова под Омском, перенесен на конец мая 2020 года.
Обновлено в 12:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях в августе
9 июля руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде во второй половине июля.
Обновлено в 22:30
Технологии
«Яндекс.Маркет» ввел авторизацию через «Сбербанк ID»
«Яндекс.Маркет» запустил авторизацию на маркетплейсе «Беру» через «Сбербанк ID» — пользователи смогут заходить на сайт, используя учетные данные от «Сбербанк Онлайн», рассказали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 14:21
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Больше всего россияне стали экономить на лекарствах для заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом.
Обновлено в 20:11
Политика
Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено в 22:21
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05