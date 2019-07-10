Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с коллегами на Украине, в 2019 году Киев удовлетворил ряд запросов Москвы, рассказал РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

с чего всё началось

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал о постоянном взаимодействии с Украиной по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Об этом 10 июля сообщает «РИА Новости».

В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

Культура Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».

Армия и оружие Американский адмирал заявил сенату о российских войсках в Венесуэле Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Политика Россия может возобновить авиасообщение с Грузией Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.

Политика Опрос: Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Батькивщины» Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду IX созыва прошли «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос»

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Экономика Россияне стали экономить на лекарствах По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.

Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Футбол «Манчестер Юнайтед» может продать Погба за 180 млн евро По данным Marca, «Манчестер Юнайтед» может продать Погба этим летом, но хочет получить за игрока 180 млн евро.

Общество ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

ЖКХ Власти российского города посчитали нашествие крыс нормой Власти Норильска назвали произошедшее нашествие крыс на город регулярным летним явлением.

Экономика Дешевого жилья в Екатеринбурге стало меньше с начала года на 4% Доступного жилья для населения в Екатеринбурге стало гораздо меньше, составлен рейтинг районов, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Экономика Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.

Происшествия Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец» Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.

Наука Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.

Наука Ученые подсчитали, сколько деревьев нужно высадить для спасения Земли Исследователи федерального технического университета Цюриха подсчитали, что в разных районах планеты необходимо высадить около 0.9 млрд гектаров леса.

Экономика Работающим пенсионерам поднимут пенсию С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховой пенсии пожилым гражданам, которые в 2018 г. продолжали трудовую деятельность.

Общество В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.

Политика «Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.