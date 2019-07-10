Политика

В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с УкраинойИзвестия вчера в 22:03

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал о постоянном взаимодействии с Украиной по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Об этом 10 июля сообщает «РИА Новости».
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В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной

Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с коллегами на Украине, в 2019 году Киев удовлетворил ряд запросов Москвы, рассказал РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
РИА Новостивчера в 20:06

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Генпрокуратура рассказала о сотрудничестве с Украиной

Телеканал 360°00:41

В Генпрокуратуре РФ рассказали о сотрудничестве с Украиной

Life.ruвчера в 22:30

В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

Известиявчера в 22:03

Представитель Генпрокуратуры РФ рассказал о сотрудничестве с Украиной

Вести.Ruвчера в 21:13

В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

RT на русскомвчера в 20:26

Россия и Украина обмениваются преступниками

Газета.Ruвчера в 20:21

В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной

РИА Новостивчера в 20:06
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Культура

Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью

Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено вчера в 13:58
Армия и оружие

Американский адмирал заявил сенату о российских войсках в Венесуэле

Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.
Обновлено вчера в 22:02
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Число проходящих сотрудников ФСБ по делу о разбое возросло до 15

Проходящих по делу о разбое сотрудников ФСБ увеличилось до 15 человек.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

Опрос: Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Батькивщины»

Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду IX созыва прошли «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос»
Обновлено 08 июля в 07:39
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия

В Челябинской области два брата-подростка спрыгнули с моста и погибли

Обновлено вчера в 23:37
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона

Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

В США самолет совершил экстренную посадку из-за повреждения двигателя

В США самолет совершил экстренную посадку из-за повреждения двигателя.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Детский день на «Иннопроме»: чем заняться на главной промышленной выставке с ребенком

Обновлено в 02:00
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может продать Погба за 180 млн евро

По данным Marca, «Манчестер Юнайтед» может продать Погба этим летом, но хочет получить за игрока 180 млн евро.
Обновлено в 02:27
Общество

ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Обновлено в 01:43
ЖКХ

Власти российского города посчитали нашествие крыс нормой

Власти Норильска назвали произошедшее нашествие крыс на город регулярным летним явлением.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Экономика

Дешевого жилья в Екатеринбурге стало меньше с начала года на 4%

Доступного жилья для населения в Екатеринбурге стало гораздо меньше, составлен рейтинг районов, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:18
Экономика

Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов

На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец»

Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено вчера в 13:28
Наука

Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат

На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.
Обновлено 08 июля в 13:41
Наука

Ученые подсчитали, сколько деревьев нужно высадить для спасения Земли

Исследователи федерального технического университета Цюриха подсчитали, что в разных районах планеты необходимо высадить около 0.9 млрд гектаров леса.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика

Работающим пенсионерам поднимут пенсию

С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховой пенсии пожилым гражданам, которые в 2018 г. продолжали трудовую деятельность.
Обновлено 08 июля в 03:47
Общество

В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби

Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.
Обновлено в 02:07
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено вчера в 04:04
Гаджеты

Apple улучшила ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro

Компания Apple в преддверии очередного учебного сезона обновила портативные компьютеры MacBook Air и MacBook Pro, которые пользуются весьма высокой популярностью среди студентов вузов.
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие

Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца

Обновлено в 02:03
Армия и оружие

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Обновлено вчера в 22:21
Футбол

Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный вес

Обновлено вчера в 23:13
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