Политика
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с УкраинойИзвестия вчера в 22:03
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал о постоянном взаимодействии с Украиной по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Об этом 10 июля сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с коллегами на Украине, в 2019 году Киев удовлетворил ряд запросов Москвы, рассказал РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.РИА Новостивчера в 20:06
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Культура
Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью
Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено вчера в 13:58
Армия и оружие
Американский адмирал заявил сенату о российских войсках в Венесуэле
Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.
Обновлено вчера в 22:02
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Число проходящих сотрудников ФСБ по делу о разбое возросло до 15
Проходящих по делу о разбое сотрудников ФСБ увеличилось до 15 человек.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Опрос: Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Батькивщины»
Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду IX созыва прошли «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос»
Обновлено 08 июля в 07:39
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Челябинской области два брата-подростка спрыгнули с моста и погибли
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В США самолет совершил экстренную посадку из-за повреждения двигателя
В США самолет совершил экстренную посадку из-за повреждения двигателя.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Детский день на «Иннопроме»: чем заняться на главной промышленной выставке с ребенком
Обновлено в 02:00
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может продать Погба за 180 млн евро
По данным Marca, «Манчестер Юнайтед» может продать Погба этим летом, но хочет получить за игрока 180 млн евро.
Обновлено в 02:27
Общество
ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Обновлено в 01:43
ЖКХ
Власти российского города посчитали нашествие крыс нормой
Власти Норильска назвали произошедшее нашествие крыс на город регулярным летним явлением.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Экономика
Дешевого жилья в Екатеринбурге стало меньше с начала года на 4%
Доступного жилья для населения в Екатеринбурге стало гораздо меньше, составлен рейтинг районов, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:18
Экономика
Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов
На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец»
Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено вчера в 13:28
Наука
Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат
На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.
Обновлено 08 июля в 13:41
Наука
Ученые подсчитали, сколько деревьев нужно высадить для спасения Земли
Исследователи федерального технического университета Цюриха подсчитали, что в разных районах планеты необходимо высадить около 0.9 млрд гектаров леса.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
Работающим пенсионерам поднимут пенсию
С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховой пенсии пожилым гражданам, которые в 2018 г. продолжали трудовую деятельность.
Обновлено 08 июля в 03:47
Общество
В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби
Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.
Обновлено в 02:07
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено вчера в 04:04
Гаджеты
Apple улучшила ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro
Компания Apple в преддверии очередного учебного сезона обновила портативные компьютеры MacBook Air и MacBook Pro, которые пользуются весьма высокой популярностью среди студентов вузов.
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено вчера в 22:21
Футбол
Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный вес
Обновлено вчера в 23:13